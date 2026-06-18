Cosulta IRPF 2026: las próximas fechas clave en el cronograma por devoluciones

La Dirección General Impositiva (DGI) avanza en la campaña de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2026, con un cronograma que incluye fechas relevantes para consultas, devoluciones y presentación de declaraciones juradas.

Tras habilitarse días atrás las consultas del monto de devoluciones automáticas, y los pagos para trabajadores en redes de cobran, la campaña tendrá este 26 de junio una nueva fecha clave.

Desde ese día estará habilitado el formulario de Declaración Jurada en línea con datos precargados, correspondiente al ejercicio 2025, lo que permitirá a los contribuyentes confirmar o ajustar su información de forma ágil.



Los contribuyentes pueden realizar su declaración jurada con la información precargada de su actividad del año 2025 a través de la app de DGI o accediendo al sitio web del organismo con la Identidad Digital.

Ese mismo día también se pondrá en marcha la agenda para asistencia personalizada y se habilitará el servicio de atención telefónica (línea 1344) para consultas sobre cómo completar la declaración.

Desde el 29 de junio comenzará la atención presencial con agenda previa para trabajadores dependientes que requieran ayuda directa de la DGI en la confección de su declaración. Si el contribuyente desea ser asistido por DGI, debe agendarse previamente por web o por Whatsapp al 098 134400.

El período formal para presentar la declaración jurada de IRPF —y, en el caso de independientes, también el formulario 1302 de IVA servicios personales— se extenderá del 29 de junio al 31 de agosto.

En tanto, las devoluciones que surjan de las declaraciones juradas comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio, siempre que el trámite haya sido presentado antes del día 15 de ese mes; de lo contrario, el cobro se realizará dentro del mes siguiente.