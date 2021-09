Cosse y la “pseudo auditoría” del Antel Arena: es “el estudio de un militante herrerista”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que surgió en respuesta a la consulta del directorio por los hallazgos de la auditoría efectuada por el Antel Arena.

Cosse, en primer lugar, señaló que el informe que publicó Antel este martes es un “reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora que hizo la pseudo auditoría”. En ese sentido, la jefa departamental aseguró que el informe “no agrega ningún elemento nuevo”.

“Para mí es una no noticia. Me parece importante la reflexión que hago, que es que lo que está detrás de esto parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe hay una intención de matrizar de que Antel no tiene que tener un arena y en realidad eso denota una concepción de las telecomunicaciones errónea, demostrado a nivel mundial de manera inevitable y una concepción del rol del Estado de que cada vez haya menos Estado”, sostuvo la intendenta de Montevideo, y agregó que es el mismo informe “con otra firma”.

Asimismo, la dirigente frenteamplista indicó que las nuevas autoridades “están destrozando Antel” y opinó que “nadie habla” de este asunto. “Por ejemplo, en 2019 Antel -que venía lleva una estratégica, permitió una conexión masiva y recaudó 3.400 millones de dólares. Un informe del director frenteamplista de Antel dice que en varios escenarios, si se sigue con esta estrategia, se generará una perdida estimada de mil millones de dólares. El gran logro de la actual gestión es perder clientes”, afirmó.

“En el 2019 la participación en el mercado de Antel era del 54%. Y ahora sospecho que la participación del mercado de Antel debe estar bastante por debajo”, añadió.

Finalmente, Cosse sostuvo que parecería ser que hay una campaña “que no puede confundir”. “No me voy a confundir con esta campaña. Quiero expresar mi total confianza en todas las personas y trabajadores de Antel que trabajaron para la concreción del Antel Arena”, concluyó.

