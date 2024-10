Cosse y Caggiani cruzaron a Delgado por crítica al FA en Buenos Aires: “No da la talla”

Política

La candidata a vicepresidenta del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, fue consultada por los dichos del presidenciable del Partido Nacional, Álvaro Delgado, este lunes en Buenos Aires, donde cuestionó a la oposición por no dar certidumbres.

Durante su discurso frente a empresarios argentinos, Delgado criticó al FA por la “falta de programa” y la existencia de “dos equipos económicos”, y añadió que él representaba las “certezas”.

Consultada por estos dichos en el exterior, Cosse dijo que le parece “sensato hablar del país desde un punto de vista político”.

“A ver: a veces uno dice más de uno mismo con lo que dice que de los demás. Me parece que se explica a sí mismo el señor Delgado cuando se expresa así”, resumió Cosse.

Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani opinó que “lamentablemente el candidato del Partido Nacional perdió un poco el talante de presidenciable”.

“Hablar de que si gana el FA podría haber inestabilidad jurídica o política en el país no es lo conveniente. Uruguay no se termina el 28 de octubre. La captación de inversiones por parte de los diferentes gobiernos, con distintos signos políticos, ha sido una marca país. Los uruguayos en el exterior no nos peleamos, al contrario. Tratamos de fortalecernos porque ‘los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera’. Me parece que no da la talla como candidato a presidente. Jugar con la estabilidad futura del país es algo muy serio”, le respondió Caggiani al periodista Leonardo Sarro.

