Cosse valoró rápida reacción del FA ante denuncia contra Olmos por acoso sexual y laboral

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó este jueves una rueda de prensa en la que se refirió a varios temas, entre ellos la ciclovía que se está realizando en el eje central de la avenida 18 de Julio y también sobre la denuncia por acoso laboral y sexual que realizó la diputada suplente Martina Casás contra Gustavo Olmos, el titular de la banca.

Sobre esto último, la jerarca valoró que el caso está siendo analizado en la órbita del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA), órgano que cuenta con “la plena confianza” de la intendenta.

“Me parece muy bien que se haya tomado el caso enseguida y que se estén dando las garantías para su resolución. Estas cosas no hay que esperar, no se esperó y me parece bien. Ahora hay que dejar que el tribunal trabaje, que es el que va a zanjar la situación”, dijo Cosse.

Consultada sobre si le generó sorpresa la denuncia, la dirigente política señaló que no es importante su reacción, ya que lo que “importa es la reacción institucional del FA, que tomó el tema sin andar dando vueltas”.

En el caso de la ciclovía y sus consecuencias en el tránsito de la capital departamental, Cosse justificó que “cuando hay construcción de cualquier cosa, el tráfico se complica”.

“Sea una ciclovía o un cordón, cualquier cosa que hagamos en la vía pública mientras se está haciendo el tráfico, se complica. [La ciclovía] es un cambio y es un cambio cultural, para que andemos con más cuidado. Es un cambio que nos beneficia a todos. Y todos los cambios requieren siempre un compromiso de todas las partes”, argumentó la jerarca, que adelantó que la obra estará terminada para antes de fin de año.

La intendenta participó este jueves del cierre del programa laboral “100 mujeres que reverdecen”, iniciativa impulsada por la comuna y que brindó una oportunidad de trabajo a un centenar de mujeres en situación de vulnerabilidad durante 10 meses.

