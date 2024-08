Cosse sobre seguridad pública: “La gente en muchísimos barrios vive asustada”

Política

En el marco de la gira por los distintos departamentos del interior del país, la fórmula del Frente Amplio (FA) brindó una rueda de prensa este sábado en Treinta y Tres.

En esta línea, el candidato a presidente del FA, Yamandú Orsi, manifestó que en materia de seguridad hay que implementar “una batería de propuestas que hay que articular”.

“Incluye por supuesto, la represión, la prevención y la participación a nivel social en los barrios para que la gente tenga chances, oportunidades. Y también hacer inteligencia. Esto no se resuelve si no se hace inteligencia”, insistió.

En este sentido, detalló que cuando se hace un operativo policial se tiene que “golpear bien”.

“Cuando se va a golpear, hay que golpear bien y resolver. Tenemos una frontera que es un colador, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Un espacio aéreo que no se controla, además de un mar territorial bastante descuidado”, añadió el exintendente de Canelones.

Por su parte, la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse reafirmó la idea de “trabajo en equipo y en los barrios”.

“La gente en muchísimos barrios en Uruguay, no importa la zona, metropolitana o no metropolitana, vive asustada y hay reuniones que no quieren tener después de las 5 o 6 de la tarde. Tienen temor de regresar a sus casas”, agregó Cosse.