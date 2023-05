Cosse sobre seguridad: “Estamos siendo rehenes de una falta de rumbo muy grande”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este martes al homicidio registrado en un local de Ta-Ta en el barrio Parque Rodó, donde reconoció que era un caso “terrible”, y criticó el manejo del asunto seguridad por parte de las actuales autoridades tanto del Ministerio del Interior como las de Presidencia.

“El suceso reciente del Parque Rodó es terrible, terrible. Nadie va a entender nunca lo que es la angustia y el dolor de una familia que le pasa eso. Y los compañeros… todo horrible”, dijo Cosse entrevistada por Telenoche (Canal 4).

En este sentido, consultada por la seguridad en estas últimas horas, la jefa departamental dijo que los problemas en este asunto no son de hace 48 horas, sino que esta “muy mal” hace tiempo.

En la capital en particular, Cosse afirmó que la violencia se da en todo Montevideo y de distintas expresiones. “Y bueno, con un gobierno que no tiene una estrategia de seguridad, que no tiene rumbo… sería hora de que lo tuviera”, afirmó.

“Creo que estamos siendo rehenes de una falta de rumbo muy grande, así que espero que ese rumbo se encuentre porque estamos hablando de vidas de personas”, agregó.

Cosse apuntó que desde la IM han notado episodios violentos en “distintos barrios” y por situaciones diferentes y consideró que el Ministerio del Interior “no tiene rumbo”.

“Primero iba a hacer una estrategia que resulta que no, que no le dan los números, al jefe de Policía lo hacen renunciar, yo qué sé. No hay rumbo, pero lo que más me preocupa es la seguridad que hay que resolverla, realmente hay que resolverla”, concluyó.