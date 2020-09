Cosse sobre gastos en publicidad y marketing: "Los montos siempre fueron públicos"

Política

La candidata a intendenta de Montevideo por el Frente Amplio, Carolina Cosse, respondió este jueves a las críticas por la inversión de Antel en publicidad durante su gestión al frente de la empresa pública. Aseguró que se trata de "fake news", ya que se presentó "la mitad de la verdad".

"Es una fake news porque lo que no están diciendo es que Antel con esa inversión en publicidad, que me extraña que lo califiquen como un gasto, generó mucho más dinero", expresó Cosse en una rueda de prensa.

Dos informes periodísticos revelaron que se gastaron 194 millones de dólares en publicidad de Antel en los tres gobiernos del Frente Amplio, 90 de los cuales fueron en los cinco años de gestión de Cosse. La candidata asegura que gracias a las inversiones en marketing y publicidad se aumentaron 14 puntos del mercado móvil, lo que significó un ingreso mucho mayor a lo invertido. Señaló además que un cuarto de lo invertido se volcó nuevamente al Estado, al destinarse a medios públicos.

Desde la actual jerarquía de Antel se criticó también la "reserva" impuesta en estos datos. Se decidió "levantar la confidencialidad y reserva de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad decretada por anteriores autoridades de Antel", señaló el actual presidente del ente, Gabriel Gurméndez.

Esta mañana, Cosse fue consultada al respecto por Informativo Sarandí, al que asistió como invitada central.

"Hay una falacia en el manejo de esa información, porque la inversión en marketing es pública. Antel publica sus balances, que son auditados. La operación es auditada todos los años, cualquiera puede saber lo que gastaba en marketing durante todos los años. Lo que se abrió ahora es el destino de las inversiones", dijo.

"Quiero ver cómo le va a Antel ahora en una fuerte competencia, abriendo el destino de sus inversiones en marketing y reduciendo 30% sus inversiones. No me imagino a Nike abriendo su estrategia empresarial. No la imagino contando a otra en qué invierte", señaló sobre lo que era considerado "reserva".

"Los montos siempre fueron públicos. Hubo patrocinio de la selección uruguaya, del Carnaval, hubo transmisión del carnaval en Vera+, el Mundial, Juegos Olímpicos, etcétera. El retorno es sencillo, las empresas hacen publicidad para vender más su producto. Nosotros aumentamos como 14 puntos de share de mercado,. El mercado móvil son 900 millones de dólares por año. Quiere decir que un punto son nueve millones de dólares por año. Los 90 millones fueron muy bien usados", comentó.

Agregó que también empujaron "muy fuertemente Internet en esa época", lo que también puede verse como un retorno económico.

"Cuando hicimos la campaña de Juegos Olímpicos en Vera +, en un mes logramos 100.000 contratos. Los números están a la vista, son públicos, están en los balances", comentó, cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Gurméndez, que afirmó que lo invertido no se tradujo en beneficios económicos.