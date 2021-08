Cosse sobre el próximo carnaval: “Será el mejor que nos podamos imaginar”

Locales

Montevideo Portal

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, hizo referencia al próximo carnaval este sábado al concurrir al Centro Multicultural Julia Arévalo.

En el marco del segundo aniversario de ese centro la jerarca dio un discurso en el que ya anunció el regreso del carnaval para el próximo año.

En diciembre de 2020, la Intendencia de Montevideo suspendió las actividades de ese evento popular uruguayo debido a la situación sanitaria que atravesaba el país.

Cosse dijo que con "el plan ABC, la nueva estrategia de movilidad, la nueva estrategia de limpieza y la nueva estrategia de cultura que se viene, empezando por la cultura va por barrios, que va seguir con tutti y vamos a tener el mejor carnaval que nos podamos imaginar".

"Ese carnaval que todos estamos queriendo va a ser con todo el corazón, va a ser un grito de libertad y nos va a dar fuerza para seguir andando", expresó la mandataria, según consignó en un video el periodista Leonardo Sarro.

Y agregó: "No saben el orgullo que me da que este centro cumpla aniversario y que todos ustedes estén aquí. Se los digo de corazón, hay que seguir, no me dejen sola. Vamos juntos", sostuvo la intendenta frente al público que asistió a la celebración.

"Con Tutti... vamos a tener el mejor carnaval que nos podamos imaginar....va a ser un grito de libertad!! " dijo la Intendenta Cosse en el Centro Julia Arévalo. "No me dejen sola !" remató. pic.twitter.com/az1iUu5rIw — LEO SARRO PRESS (@leosarro) August 21, 2021

Montevideo Portal