Cosse sobre el caso Marset: “A la Jutep en todo esto ni la he escuchado”

Política

La intendenta de Montevideo y precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cosse, piensa que son necesarias reformas en la Junta de Transparencia y Ética (Jutep) y criticó su actuación frente a las últimas polémicas a las que se ha enfrentado el gobierno, principalmente las referentes al caso Marset.

“La Jutep tiene una dirección que es política. Me pregunto si no tendría que tener una dirección técnica y tomar algún criterio, no sé cuál, que sea un organismo con dirección técnica y con autonomía técnica, porque a la Jutep en todo esto ni la he escuchado”, afirmó Cosse en entrevista con Semanario Búsqueda.

“En el tema de la nueva ley de financiación de los partidos hay que ponerle el cascabel al gato y hacerlo, para que sea transparente. Pero no me cabe duda de que para proteger la seriedad de Uruguay y para proteger a los uruguayos tenemos que tener transparencia y honestidad”, agregó la intendenta capitalina.

Cosse sostuvo esto cuando fue consultada sobre la correlación entre los casos de Alejandro Astesiano y Sebastián Marset y polémicas del anterior gobierno frenteamplista, con la fuga del italiano Rocco Morabito y el descubrimiento del que el narco mexicano Gerardo González Valencia vivía en el país.

“No me compares. Porque no es que se le fugó uno, es que le dieron el pasaporte a un narcotraficante en 24 horas, no es lo mismo. Pero tengo el piso lleno de frutos podridos y este gobierno lo primero que hace es decir ‘bueno, pero ustedes cuando eran gobierno…’. No, si vos sos responsable… Yo cuando encuentro un problema en Montevideo no miro para atrás a echarle la culpa a otro, ni le echo la culpa a la gente. Lo que creo y lo vengo diciendo hace mucho tiempo es que tenemos que trabajar en serio”, expresó Cosse.

La imagen de los “frutos podridos” la utilizó anteriormente en esa misma entrevista, cuando dijo: “Si vos tenés un árbol y se te cae un fruto podrido, y después se te cae otro y otro, y un ministro se tiene que ir por corrupto, otra porque le regaló una casa a los amigos, otro puso cargos en Salto Grande, dos mintieron u ocultaron información al Parlamento. También ocurrió el caso Astesiano. Cuando tenés un fruto podrido y otro y otro y otro, llega la hora de levantar la mirada y mirar el árbol y buscar qué es lo sistémico que está pasando ahí”.

“No voy a adelantar un juicio porque no me importa encontrar un culpable, me importa encontrar la causa de fondo qué es lo que está pasando sistémicamente; que tengo el caso de un senador muy importante [imputado] por abuso de menores, una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva, ministros que se tienen que ir por una cosa o por otra”, agregó.

Para Cosse, “algo está pasando”, aunque dijo que no es suya “esa tarea de buscar la causa” ya que “es de toda la población”.

“Si hay corrupción sistémica, se traduce en inseguridad en la vida de la gente. Si yo tengo un problema de inseguridad en mi barrio y desconfío de la institución que me debe proteger, por lo pronto no hago la denuncia, porque tengo miedo de los que me tienen que proteger”, puntualizó.

Consultada sobre si el Frente Amplio debería maximizar la movilización popular frente al caso Marset, la precandidata afirmó: “Las herramientas que encuentre el Frente Amplio son cosas que definimos entre todos los frenteamplistas. Lo que sí creo es que el Frente Amplio lo que no puede hacer es, cuando tenemos un problema sistémico, mirar para otro lado, y creo que no lo está haciendo”.

“Tenemos que tener mucho respeto al otro, a las demás personas y si una persona votó a un gobierno, tenemos que hablarle con mucho respeto, porque lo último que hay que hacer es responsabilizar a las personas que votaron a este gobierno de los fracasos que está teniendo”, manifestó la jefa comunal.

Cosse señaló además que se expresará después del Congreso del Frente Amplio sobre si apoyará la recolección de firmas para llevar adelante el plebiscito contra la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno. Dijo que lo decidió así luego de hablar con sus compañeros de partido y sostuvo que en la “veintena de sectores” que apoyan su candidatura están las dos posturas.