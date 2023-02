Cosse salió a desmentir su presunto rechazo a nombrar calle del Centro como Flores Mora

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, salió este lunes a desmentir que ella rechace designar un tramo de la calle San José, en el Centro de Montevideo, con el nombre del exdirigente colorado Manuel Flores Mora.

La jefa departamental marcó su posición luego de que el Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado de Montevideo afirmara que el gobierno capitalino rechaza la denominación y que Manuel Flores Silva, hijo de Maneco Flores Mora, adjudicara la negativa a Cosse.

“Ante versiones que pretenden desinformar: considero altamente recomendable reconocer a Manuel Flores Mora nombrando una parte de la calle San José con su nombre. Fue un gran político, un demócrata”, afirmó Cosse en la tarde de este lunes a través de su cuenta de Twitter.

Flores Silva, exsenador, escribió el sábado una nota en Facebook donde reclamó por el homenaje que la Junta Departamental votó en 2022 para su padre. Allí el colorado sostuvo que “la intendenta Cosse le niega una calle” a su padre.

En abril de 2022, a instancias del edil colorado Leonel Aguirre, la Junta Departamental de Montevideo propuso que el tramo de la calle San José, entre las calles Santiago de Chile y Andrés Martínez Trueba, sea designado con el nombre Manuel Flores Mora. El trámite implicó remitir una minuta de aspiración al gobierno departamental.

“Una vez que la Junta Departamental de Montevideo aprueba una iniciativa de esta naturaleza, tiene que refrendarlo la propia intendenta de Montevideo”, señaló Flores Silva en un pasaje de su carta. “Quien semanas después hizo trascender en la Junta Departamental de Montevideo que no lo iba a ratificar ni validar. Como pasado el tiempo no lo hizo, de inmediato le pedimos una entrevista, que no nos fue concedida. Su asesora en nomenclator intentó explicar sin ningún éxito el veto a Maneco ante la Comisión de Ediles de Nomenclator”, agregó.

Por su parte, el CED del Partido Colorado de Montevideo expresó este lunes en la mañana su rechazo “ante la negación de un justo homenaje”, lo que consideró arbitrario.

“A fines del año pasado, la representante de la comisión asesora de la Intendencia sobre nomenclatura, concurrió a la comisión de nomenclator, a expresar la negativa de la Intendencia a denominar el tramo como fuera solicitado unánimemente por la Junta. La familia Flores Mora solicitó una entrevista a la intendenta, que no fue concedida”, sostuvo el CED colorado.

“Actitudes como esta de parte de la administración departamental reflejan una intolerancia contraria a la sana convivencia”, agregó la declaración.

Flores Mora fue un periodista y político del Partido Colorado nacido el 4 de setiembre de 1923. Fue Representante Nacional durante tres períodos consecutivos (entre marzo de 1955 y febrero de 1967), así como Senador de la República en el período 1967-1972, cuando fue ministro de Ganadería y Agricultura, y de Trabajo.

El tramo de calle que se pretende nombrar carece de norma que disponga su denominación como tal, puesto que, de acuerdo al decreto de su designación, la calle San José solo llega hasta Ejido, señaló la Junta Departamental en su momento.

Más críticas de Flores Silva a Cosse

En otros pasajes de la nota que escribió en Facebook, Flores Silva criticó a Cosse más allá del episodio puntual del nombramiento de la calle.

“La señora intendente de Montevideo es conocida crecientemente por la ciudadanía por varias características que el episodio viene a corroborar”, afirmó el exsenador.

“En su carburar nunca nadie que no sea de su bando merece reconocimiento alguno. Todo adversario, aun muerto, es un enemigo. Concibe la política como una acción de odio. La eliminación del enemigo es su lógica. La supresión hasta de su memoria propugna esta intendenta”, agregó.

Flores Silva también sostuvo que la “vanidad” de Cosse “es grande y notoria”.

“La intendenta se crio admirando al sistema más homicida en la historia de la especie humana: el socialismo real. De ahí viene. Representa la cancelación de la tolerancia nacional. La opción, pues, es ella… o el país del respeto”, afirmó.

