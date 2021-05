Cosse reiteró su propuesta de crear una mesa de trabajo entre el gobierno y organizaciones

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, reiteró al presidente de la república, Luis Lacalle Pou, su propuesta de crear una mesa de trabajo interinstitucional que incluya al gobierno, a todos los partidos políticos, al PIT CNT y las cámaras empresariales con el fin de analizar diversos temas de carácter nacional.

En una entrevista con el semanario Búsqueda, Cosse dijo que le planteó a Lacalle crear esta mesa de diálogo en donde se pueda "empezar a poner uno a uno los temas sobre la mesa".

Durante la nota con el semanario, Cosse fue consultada acerca de las medidas del gobierno nacional durante la etapa más reciente de la pandemia, pero no las elogió ni las criticó. "Estamos en una situación verdaderamente trágica, ayer (por el lunes) perdí a alguien muy querida, una compañera de trabajo de Antel. Todos tenemos a alguien que se contagió o está en cuarentena. Es un momento horrible. Mi propuesta fue hacer una mesa de trabajo y no salir a talentear o al grito porque son temas muy complejos", respondió.

"Hay que tener una política dual o más multimodal, de apoyo, reactivación y cuidado, donde el centro es defender la vida y no poner a la gente en la contradicción de salud versus trabajo. Hay que armar una mesa de trabajo donde participen los partidos políticos, las cámaras, el PIT CNT, empezar a poner uno a uno los temas sobre la mesa", añadió.

"Me parece un gran problema para el futuro del Uruguay que haya generaciones que hace dos años que no entran a facultad o al liceo. ¿Qué quiero decir? ¿Que vuelva todo a la presencialidad? No sé, pero hay que sentarse a analizarlo en una mesa de trabajo. Y eso es lo que le planteé al presidente", continuó.

Consultada acerca de su vínculo con Lacalle, con quien se reunió la semana pasada en la residencia de la calle Joaquín Suárez, Cosse respondió que "es un tema institucional". "El centro tiene que ser la vida de las personas, es lo que me guía a mí y siempre que hay una posibilidad de interinstitucionalidad no hay que dejarla pasar. Las mejores cosas en este país se han hecho con interinstitucionalidad a escala de gobierno o entre gobiernos. Y ni que hablar cuando hay una conjunción de todos los partidos políticos. Eso es lo que hay que buscar".

Su fuerza política

En otro tramo de la entrevista, Cosse fue consultada acerca del Frente Amplio y su rol como oposición. En respuesta, dijo que el partido debe "ser genuino". "El Frente Amplio es mucho más que la bancada de senadores, que la bancada de diputados, que los intendentes frenteamplistas, que la estructura del Frente Amplio... Somos verdaderamente todos los frenteamplistas. El Frente que está en la gente es la esencia del Frente Amplio, y lo que tenemos que ser todos en nuestra función es ser genuinos".

"No me imagino preguntándole al Frente Amplio del 71 qué significaba ser oposición. O en el 92. No importa dónde estemos, tenemos que ser leales a nuestras ideas y principios, propositivos, claros con la ciudadanía cuando tenemos que criticar algo y tener siempre una propuesta. Encontrar las formas de comunicación que se van adaptando a las épocas y las formas de participación. Ante la duda, ir a la fuente. Ir a lo que nos anima, el ideario artiguista, la justicia social, mirar todo el panorama y no solo una parte", expresó la jerarca.

"Tu rol como oposición es ser el Frente Amplio. ¿Y si estás en el gobierno cuál es? Seguir siendo leal a tus ideas. Si estás en el gobierno, tenés que cumplir el programa del Frente Amplio. Y si no estás, tenés que cumplir el programa del Frente Amplio. Es siempre la misma respuesta. Que eso no nos distraiga y nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es estar al lado de la gente", apuntó.

