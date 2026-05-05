Cosse propone hacer nuevo anexo al Palacio Legislativo: las críticas de Da Silva y Bianchi

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, remitió a la Comisión Administrativa del Parlamento un proyecto que propone realizar reformas en el Palacio Legislativo y en sus inmediaciones, en el marco del centenario de la construcción del edificio. El documento será tratado el próximo jueves 14 de mayo.

Según informó Telenoche, el documento plantea la construcción de un nuevo edificio anexo, que tendría una dimensión de 2.600 metros cuadrados y se utilizaría para oficinas, áreas de archivo, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio, y se propone utilizar una parte para un hogar estudiantil y un CAIF.

Esta nueva sede estaría construida sobre Ramón Escobar, la calle que conecta avenida del Libertador con Francisco Acuña de Figueroa. Además, se plantea convertir en semipeatonal un tramo de General Flores, realizar modificaciones en semáforos, flechamientos y paradas de ómnibus, y eliminar uno de los carriles de avenida de las Leyes para ampliar los espacios verdes con canteros y arbolado, entre otras.

Ante esto, el senador nacionalista Sebastián Da Silva recordó que ya se hicieron refacciones en el interior del Palacio Legislativo. “Ni siquiera voy a entrar en las consideraciones; si hay una prioridad última que tenemos en el partido es hacer obras para los políticos”, aseguró este martes en una rueda de prensa.

“El antecedente de la vicepresidenta es haber hecho, entre otras cosas, una cancha de baby fútbol de US$ 1 millón. Yo no quiero ser partícipe de ningún tipo de obra que dirija Carolina Cosse. Sus antecedentes son lo suficientemente emblemáticos como para ni siquiera mirar la maqueta; no me interesa”, agregó.

Consultado sobre qué postura iba a adoptar el Partido Nacional ante esta propuesta, Da Silva dijo que este lunes la difusión del documento causó “sorpresa” y “lo único que hubo en el grupo de WhatsApp fue desconcierto y algún comentario fuera de lugar”.

Por otra parte, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que la propuesta está “fuera de lugar”. “El país no está para gastar dinero en cosas innecesarias. Tenemos un ámbito de trabajo excelente; hay una serie de modificaciones que no las entendí. No estamos de acuerdo, sin ninguna duda; este es el Parlamento y no se pueden tomar decisiones de autócratas”, señaló en rueda de prensa.