Cosse por juicio político: “El Senado puso coto a exabrupto que hace mal a la democracia”

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, brindó junto a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, una conferencia de prensa este martes, luego de que el Senado aprobara una resolución que descartó la posibilidad de un juicio político a la jerarca departamental.

Con la presencia de los senadores de la oposición, el primero en hacer uso de la palabra fue Pereira, que calificó la iniciativa de los ediles como “un gran acto de responsabilidad política que fue apoyado por varios lideres partidarios”.

“Por suerte hoy en el Senado primó la racionalidad y no se hizo lugar el juicio político. Imagínense lo que dirían los medios si esto lo hubiera hecho el FA en el ejercicio del gobierno contra algún intendente del Partido Nacional”, resumió el dirigente, que manifestó nuevamente su apoyo a la intendenta.

Por su parte, Cosse calificó el juicio político llevado adelante por los ediles como “una intentona”.

“La Cámara de Senadores puso coto a este exabrupto que tanto daño le hace al estado de derecho y a la democracia. En todos estos meses, este tema no estuvo en agenda. La gente no se distrae, el FA no se distrae y yo no me distraigo”, afirmó Cosse, que acusó a otros dirigentes políticos de “generar maniobras distractivas”.

