Cosse por interna de La Amplia: “Es sorprendente porque ya no saben con qué pegarme”

La vicepresidenta Carolina Cosse habló sobre la interna de su sector, La Amplia, en el marco de su Plenario Nacional en la Huella de Seregni este sábado.

Cosse lideró una rueda de prensa en la que había varios dirigentes del sector, como el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el senador Daniel Borbonet y la diputada María Inés Obaldía, entre otros.

La gran ausente fue la exsenadora y hoy integrante del gabinete de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, quien la semana pasada anunció oficialmente su salida del sector, lo que motivó los cuestionamientos a Cosse y al funcionamiento interno de La Amplia.

“Creo que es verdaderamente sorprendente, ya no saben con qué pegarme y, en el marco de nuestras convicciones, los compañeros han incluido en la declaración su respaldo a mi persona y no tengo por qué explicar que me andan pegando porque la verdad que me sorprenden una y otra vez las herramientas para golpear a mi persona”, manifestó Cosse.

Y, tras esto, agragó que los miembros del sector están “muy fuertes”: “Y esta no es una fortaleza dogmática, sino que la fortaleza está en nuestras convicciones y en nuestra forma de trabajar que es colectiva y tratar de encontrar entre todas y todos de encontrar las respuestas”.

“Así que nos sentimos muy fuertes y me siento muy respaldada por La Amplia y por el Frente Amplio”, completó.

