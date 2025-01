Cosse planteó cambios en la Jutep: “No debería ser un órgano de dirección política”

Política

No tan sola

Montevideo Portal

La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, mantuvo este lunes una reunión con Yamandú Orsi, a poco más de un mes para que el nuevo gobierno asuma.

En rueda de prensa, la exintendenta de Montevideo valoró que el encuentro con el presidente electo “fue una puesta al día”, después de varios días sin verse.

La dirigente política planteó la necesidad de “conversar” sobre el futuro de los organismos de contralor en el próximo gobierno y ejemplificó con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Seguramente voy a estar sola en esta discusión, pero no tengo claro que la integración del directorio de la Jutep deba ser político. Creo que no debería ser un órgano de dirección política. Debería ser un órgano autónomo, técnico y de carrera”, valoró.

Consultada sobre la situación de Conexión Ganadera, la vicepresidenta electa coincidió con la postura del futuro ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, sobre que el Banco Central del Uruguay (BCU) estuvo omiso en los controles.

“Coincido [con Fratti]”, dijo Cosse sobre la omisión del BCU.

La institución financiera fue cuestionada tras la falta de control y supervisión a la empresa dedicada al rubro de la capitalización ganadera. Según información que ha trascendido en los últimos días, la situación patrimonial de la firma dirigida por Pablo Carrasco es muy delicada, debido a una diferencia entre su activo (bienes y derechos) y pasivo (deberes y obligaciones) de US$ 250 millones.

Ante estos cuestionamientos, el BCU emitió un comunicado en el que manifestó que no estaba dentro de sus competencias —ni dentro del marco legal vigente— el control y la supervisión de las empresas que ofrecen invertir en ganado el ahorro de los inversores.

“Las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera, y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34 del texto ordenado de su Carta Orgánica, ya que la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo”, aclaró el BCU.

En esta línea, el presidente de la institución, Washington Ribeiro, dijo que “por cómo se configuran las inversiones” en capitalización ganadera, no pueden ser catalogadas como inversiones financieras.

“Por lo cual, no quedan dentro del marco regulatorio legal del BCU. Si se pretende que estén, habría que hacer un cambio regulatorio legal”, añadió el economista.

