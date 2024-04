Cosse no cree que “acciones fuertemente represivas” por grafitis “sean la solución”

Política

En medio de la polémica por los edificios de Cordón que fueron grafiteados en la última semana, la precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, fue consultada al respecto. En rueda de prensa, la intendenta de Montevideo —ahora de licencia— consideró que se trata de un “fenómeno” que es “complejo” y “poco entendido”, consignó Telemundo.

“Hay una forma de, digamos, dominarlo, que tiene que ver con acciones fuertemente represivas, [pero] no creo que sea la solución”, señaló Cosse.

Para la expresidenta de Antel, “una cosa es tener una expresión artística sobre uno muro” y “otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacios”.

Cosse señaló que esta polémica es “una muestra de un tema general de la sociedad de convivencia”. “Tenemos que convivir entre los seres humanos, y tenemos que convivir con la ciudad”, dijo la intendenta de Montevideo.

“Es un tema profundo, no tengo la solución. Pero es un tema que hay que seguir pensándolo y abriendo espacios de convivencia; no resignar espacios públicos, no naturalizar que hay lugares donde no se puede estar”, concluyó la precandidata frenteamplista.

Los edificios grafiteados

El pasado sábado 6 de abril, a primera hora de la mañana, vecinos de un edificio ubicado entre las calles Mercedes y Vázquez, en Cordón, amanecieron con las paredes exteriores de cinco de los seis pisos con grafitis de colores.

La hipótesis de los vecinos es que los delincuentes treparon al edificio desde el techo de una garita de ómnibus que se encuentra allí. Luego, saltaron hacia el techo de una panadería que está ubicada al lado del edificio y, posteriormente, llegaron al primer piso, desde donde gracias a las rejas de los balcones pudieron ir escalando hasta llegar al sexto piso.

Todo esto habría ocurrido en la madrugada del viernes para el sábado. Uno de los pisos no fue grafiteado porque había una televisión prendida y entendieron que había personas despiertas, según dijo Mario Turcio, administrador del edificio, a Telemundo.

“Hoy en día están con un gran problema de seguridad y un problema económico”, agregó el hombre. El costo estimado de la limpieza de estas paredes podría llegar a $ 50.000 por unidad, de acuerdo con los presupuestos obtenidos por los vecinos.

Ante este hecho, los propietarios radicaron la denuncia en Fiscalía y pidieron acceder a las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona para identificar a los autores.

Pero este no fue el único caso. Lo mismo sucedió en la mañana de este martes en un edificio ubicado en la intersección de José Enrique Rodó y Minas, en el que un intruso trepó nueve pisos y pintó la fachada con pintura blanca con varias palabras: “Brasil”, “SP” y “24”.

En diálogo con Telenoche, Carla, la representante de los vecinos, se mostró preocupada por la situación. “No entendemos cómo subieron nueve pisos escalando por afuera, por la parte de ladrillos, para dibujar y grafitear. Por lo que pudimos ver fue una sola persona, pero había cuatro más sacando fotografías y filmando videos”, expresó la mujer.

La vecina adelantó que por el grafiti pueden “entender” que los involucrados “no sean de Uruguay”, sino “un movimiento”. Según Carla, encontraron al grupo en redes sociales, donde subieron fotos del otro edificio vandalizado, pero luego esa cuenta fue borrada.

La situación está en manos de la Justicia. El paso a seguir por los vecinos es encontrar la manera para “reparar el edificio”. “Obviamente, la idea es que no quede así. No sabemos muy bien qué presupuesto pedir, cómo se puede pedir para que quede bien”, dijo la residente.