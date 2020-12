Cosse: medidas del Poder Ejecutivo sobre suspender espectáculos públicos “vienen muy bien”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó una conferencia de prensa este lunes donde aseguró que por la cantidad de casos de coronavirus que hay en la capital le parece "adecuado" tomar la mayor cantidad de medidas posibles para disminuir la movilidad.

"Así como el Poder Ejecutivo definió que se terminan todos los espectáculos públicos, creo, como política y como responsable, que no viene mal. Es más, diría que viene muy bien aumentar medidas de resguardo, respetando los niveles de democracia, libertad y convivencia, pero todo lo que tenga que ver con resguardarse me parece que es el momento", aseguró.

Consultada sobre si es viable vallar los diferentes espacios públicos, como la pista de patinaje del Parque Rodó, (medida que se tomó a principio de la pandemia, Cosse respondió que efectivamente sí es viable que se pueda aplicar esa medida.

Con respecto a la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, Cosse dijo que "hubiera sido más feliz" que se reglamente el artículo 44, que tiene que ver con la salud y no con la seguridad. "El artículo 44 habla en general del derecho a la salud y de la necesdiad de resguardar la salud de la población y, en ese marco, me parece que hubiera sido mejor reglamentar ese artículo que el 38", señaló.

Además, reconoció que no conoce cómo es la reglamentación e indicó que le hubiese parecido interesante conocerla ya que en la conferencia del pasado domingo de Larrañaga y García se habló de la participación de los Centros Departamentales de Emergencia. "Con respecto a las medidas de resguardo y de suspensión de actividades yo misma estoy convocando a la gente a suspender actividades, pero no puede suspender su vida laboral a no ser que haya un respaldo del Estado", dijo.

"También estoy de acuerdo de reconsiderar, aunque sea temporalmente, aunque sea por un mes, y esto lo digo yo, una opción de renta básica universal. Veremos dentro de diez días si se mantiene este crecimiento exponencial, ojalá que no", agregó.

Sobre el resto de las medidas del gobierno, la jefa departamental sostuvo que hay que esperar diez días para evaluar las medidas y que su contribución es llamar a la población a mantener el mayor resguardo posible, suspensión de sus actividades y mantener un círculo de personas usuales.