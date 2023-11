Cosse fue solo seis veces al Congreso de Intendentes: ¿qué tanto asistieron los demás?

Política

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Varios intendentes del Partido Nacional dicen que no conocen a su par de Montevideo, Carolina Cosse. Argumentan que la jefa comunal no suele asistir a las sesiones del Congreso de Intendentes, por lo que el intercambio es prácticamente nulo dado que los jerarcas departamentales no tienen otro lugar de encuentro.

En setiembre de este año, el jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía, apuntó contra Cosse y aseguró que tanto ella como Andrés Lima (Salto) y Yamandú Orsi (Canelones) estaban “en campaña política”. La crítica del intendente blanco fue porque el plenario sesionó en Maldonado y esperaban a Cosse debido a la cercanía.

La frenteamplista salió al cruce y aseguró que su gestión en la capital da resultados. “La Intendencia de Montevideo, por semana, anuncia tres cosas nuevas que son trabajo, obras. Los hechos hablan por mí”, agregó.

Por fuera de la polémica: ¿quién es el peor y el mejor de los intendentes en materia de asistencia?

Según datos aportados por el Congreso de Intendentes para esta nota de Montevideo Portal, desde que comenzó el período de gobierno municipal en 2021 se han llevado adelante 32 reuniones presenciales entre los jefes comunales. Tres de estas fueron a través de Zoom, pero en esas instancias no se controló la asistencia.

Los números indican que la que menos asistió al congreso fue Cosse. Desde que inició su mandato, concurrió seis veces y se ausentó en un total de 26. Porcentualmente la asistencia de la jefa comunal fue de 18,7%.

De las veces que no se hizo presente, en cinco ocasiones la representó el director de Recursos Financieros de la IM, Matías Zunino, y en una lo hizo la secretaria general, Olga Otegui. Fuentes de la comuna aseguraron a Montevideo Portal que la ausencia de Cosse en las sesiones del Congreso de Intendentes es una decisión en sí misma y que, desde que comenzó su gestión, la idea era que estuviera representada por Zunino.

Según entienden las autoridades capitalinas, el hecho de que Cosse no asista no influye en el funcionamiento de la IM porque Zunino coordina con la intendenta según los temas a tratar en cada sesión.

El que le sigue a la intendenta en el ranking de faltas es Nicolás Olivera, de Paysandú. Los datos revelan que el sanducero asistió a 18 plenarios (52,2%) y en 14 ocasiones no estuvo, u otro jerarca de su intendencia lo representó.

Los intendentes que le siguen en cuanto a inasistencias son el de Durazno, Carmelo Vidalín, y el de Rivera, Richard Sander. Ambos fueron a 21 sesiones y faltaron a 11, según los datos proporcionados.

En el caso de Vidalín, la mayoría de sus ausencias fueron cubiertas por el secretario general de Durazno, Juan Domingo Rielli. Esto se dio porque el jefe comunal enfrentó durante varios meses problemas de salud que lo mantuvieron fuera de la actividad política. Hace pocas semanas se reintegró, según fuentes cercanas.

Los dos mejores

Los intendentes que tienen asistencia perfecta al congreso desde que se inició el período fueron Fernando Echeverría, de Flores, y Guillermo López que dirige en Florida. En el caso del primero, que actualmente es presidente del Congreso de Intendentes, fue a las 32 sesiones. En tanto, López faltó solamente a una, según los datos aportados.

El resto de los jefes comunales están parejos en cuanto a presencia en las sesiones. En promedio, la asistencia ronda entre un 80% y 85%. Salvo Olivera y Cosse, el resto de los intendentes participaron, por lo menos, de 21 sesiones.

