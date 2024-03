Cosse explicó qué artículos de la LUC modificaría en caso de ganar y Ojeda salió al cruce

Política

La precandidata por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, aseguró que, en el caso de convertirse en presidenta de la República y obtener los votos necesarios, “en la medida que la ley permita” derogará artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En diálogo con Quién es quién, la intendenta de Montevideo, que actualmente está de licencia, aseguró que “ante determinados artículos no tiene duda” de que deberían ser derogados, por ejemplo los “que flexibilizaron controles contra el lavado de activos”.

Porque, ¿quién se beneficia moviendo con libertad y sin ningún control de a US$ 100 mil? ¿Tú te beneficias? ¿La ciudadanía común se beneficia?” cuestionó.

Así, Cosse sugirió que no cree que “los empresarios” y “las empresas de verdad, aunque no sean grandes” accionen bajo este artículo de la legislación porque “hacen las cosas por derecha”.

La precandidata frenteamplista aseguró que modificaría estos artículos porque cree que “el narcotráfico está corroyendo una parte importante de la sociedad”.

En sus redes sociales, en las que adjuntó el clip de la entrevista, Cosse escribió: “Hay que endurecer los controles contra el lavado de activos”.

Sin embargo, su par colorado Andrés Ojeda salió al cruce. “Sería bueno que nos diga qué artículos de la LUC flexibilizaron controles de lavado. Cosse se confunde las modificaciones a la Ley de Inclusión Dinanciera con los controles anti lavado, que hoy son los mismos que en los gobiernos del Frente [Amplio]”, escribió el abogado.

El FA y su proyecto para bajar límites permitidos de pago con efectivo, que la LUC aumentó

La bancada de senadores del FA estudia la elaboración de un proyecto de ley que baje los límites permitidos para pagar con efectivo, según informaron los legisladores Amanda Della Ventura y Mario Bergara.

En tal sentido, Della Ventura explicó que, previo a LUC, el monto eran unos US$ 5.000, pero con la norma aprobada en 2020 esa cantidad subió hasta unos US$ 100.000. “Para nosotros debe bajarse bastante más esa franja si nos interesa que los activos no se laven”, dijo en rueda de prensa —consignada por el periodista Leonardo Sarro— la senadora.

Consultada respecto a cuánto se piensa bajar el monto, indicó que se piensa disminuirlo a unos US$ 11.000. De todas formas, Bergara acotó que la cifra final aún está a discusión dentro de la bancada.

“Estamos evaluando en la bancada presentar un proyecto que reduzca sustancialmente lo que habilitó la LUC, que se puedan hacer pagos en efectivo por entornos de US$ 120.000 – US$ 140.000. Nos parece realmente disparatado, lo fundamentamos largamente cuando se discutió la LUC y creemos que no ayuda al control y monitoreo del lavado de dinero”, aseveró el precandidato presidencial por el FA en rueda de prensa, también consignada por Sarro.