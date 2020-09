Cosse dijo que “se están terminando los medicamentos” y autoridad de ASSE la desmintió

Locales

La candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, aseguró este martes en entrevista con Desayunos Informales (Teledoce) que "se están terminando los medicamentos" en ASSE.

La candidata fue consultada sobre la situación actual del país y un futuro relacionamiento entre la comuna y el gobierno nacional, a lo que respondió enumerando varios "realidades": "La realidad es que hay en el entorno de 140 mil personas en el seguro de paro. La realidad es que se está terminando la comida en las ollas populares, que los precios aumentan. La realidad es que se están terminando los medicamentos. Si el gobierno de Montevideo puede estar presente para hacer algo y apoyar tiene que hacerlo.

Consultada por esta supuesta falta de fármacos, Cosse aseguró que le han llegado "quejas" de personas que no reciben la medicación que necesitan, aunque no precisó un lugar en específico donde eso sucedía.

"Tengo contacto con mucha gente en los barrios, no hay que hacer una gran investigación para saberlo", dijo. Minutos antes, había dicho que con el "recorte presupuestal están faltando medicamentos", y manifestó que desde la comuna se podría "generar un fondo para medicamentos y complementar lo que está faltando del otro lado".

Montevideo Portal consultó sobre este tema al Dr. Eduardo Henderson, gerente general de ASSE, quien se mostró "muy sorprendido" por las declaraciones de la candidata a intendente.

"A tal punto me sorprendió lo que dijo que hicimos una investigación rápida y no pudimos comprobar absolutamente ningún faltante. Fui a las fuentes, cargos de la actual adminsitración, algunos que vienen de la administración anterior incluso, y nada. En el 100% de las consultas no pudimos comprobar faltante de medicamentos", expresó Henderson y aseguró que las consultas fueron a distintos niveles, como a la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana y al área de farmacia de ASSE. En todos los casos las respuestas fueron "coherentes", dijo.

De todas formas, dijo que "como en todos lados", puede suceder que en "alguna farmacia se agote" un fármaco: "De repente Juan González va a sacar el medicamento y puede ser que justo se terminó, nos ha pasado a todos, pero no quiere decir que haya faltante de un producto. ASSE tiene 900 puntos en todo el país y algún otro tiene ese medicamento".

Consultado si le atribuía intenciones políticas a las palabras de Cosse, Henderson aseguró que "en los últimos días se ha visto como se tiran muchas veces determinados temas pecando de desconocimiento o por extrema confianza en cosas no comprobadas y surgen este tipo de problemas, esta caso no sería la excepción".

"No puedo suponer que haya sido con mala intención. Pero me permito dudar si los informantes no la asesoraron bien o directamente se está buscando impactar en la población en un tema sensible como este. No estaría bien que la gente sea rehén de manipulaciones de cosas que no son ciertas", finalizó.