Cosse dijo que la reforma jubilatoria le “empaña la alegría” y es “perniciosa y parcial”

Política

Este martes la Cámara de Senadores discute el proyecto de ley de reforma de la seguridad social a través de una sesión extraordinaria. En este marco, habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y dijo que la reforma le “empaña la alegría”.

“Creo que la reforma de seguridad social ha tenido a una pantalla de pseudo participación y me parece que va a afectar mucho a muchísimos uruguayos y que, además, no es algo que se haga solo; uno no puede afectar los términos de la seguridad social sin tener un plan para el mundo del trabajo”, señaló la jefa de la comuna, en conferencia de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

“Parece de perogrullo lo que estoy diciendo, pero ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? ¿cuáles son las áreas en las que Uruguay se va a desarrollar? ¿las mismas?”, se preguntó, y agregó: “Porque si seguimos haciendo solo lo mismo y reformamos la seguridad como se está reformando, eso parece un círculo que, en vez de positivo, es negativo”.

Durante la sesión, las barras del Senado fueron ocupadas por manifestantes convocados por el PIT-CNT. “Vi las imágenes de la multitud haciendo una cola enorme para entrar a las barras, me emocionó”, expresó Cosse.

En esta línea, lamentó que hayan sido desalojados “porque verdaderamente es un llamado de atención, uno más para este Gobierno, porque se está aprobando un proyecto pernicioso para la sociedad y parcial, muy parcial, que ve solo una parte y que deja de ver el bienestar de la ciudadanía y, sobre todo, su futuro; qué va a pasar con el mundo del trabajo, qué va a pasar con la educación…”.

“No se puede hacer una reforma de este tipo sin tener un plan integral para toda la sociedad”, cuestionó.

Por otro lado, consideró que “no fue un proyecto lo suficientemente discutido”. “Todos los integrantes de la comisión de expertos que fue generada por la LUC [Ley de Urgente Consideración], menos los que representaban a organizaciones sociales, que eran Frente Amplio, PIT-CNT y Onajpu [Organizacion Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay], que fueron los únicos que discutieron el proyecto, generaron documentos y publicaron esos documentos, todos los demás decían que hablaban a título personal”, valoró.