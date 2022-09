Cosse dijo que en Montevideo “hay más carros porque hay más pobres” y Raffo respondió

Política

La intendenta defendió la recolección de residuos en la ciudad y la nacionalista la acusó de “cinismo" y de "no reconocer errores”.

La presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, respondió este lunes a dichos de la intendenta Carolina Cosse, que dijo al referirse a la basura y la recolección de residuos que se ven más carros en las calles de la capital por la situación económica.

“Lo que se ve en Montevideo ahora no es un tema que tiene que ver con la recolección, sino con la crisis económica. Está habiendo carros porque hay más pobres. Hay 300 ollas populares funcionando en Montevideo todavía. La gente necesita comer y sale a hacer lo que pueda. No es un tema de la Intendencia, nosotros ayudamos en todo lo que podemos, pero no es un tema que se deba a la recolección. La recolección está bien, como nunca antes”, defendió la jerarca en diálogo con Subrayado.

En respuesta, Raffo dijo que la actual jerarca departamental “no reconoce errores” y cuestionó su “forma de hacer política”.

“Cosse da sermones sobre todo y no reconoce errores. Es de un gran cinismo decir que la basura no es un tema de la Intendencia y que un país que crece a más de 4% está en crisis económica. Sus dichos encuadran con una peligrosa forma de hacer política y oposición”, apuntó la excandidata a intendenta por la coalición.

Tras la afirmación de Raffo, el que contestó a Raffo fue el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, que afirmó que Raffo hablaba “desde el privilegio”.

“Un gran cinismo, o un exceso de quien habla desde el privilegio, es refregarle el 4% de crecimiento a quienes no lo ven ni en figurita. Si ese crecimiento no se lo apropiaran los ricos la situación social sería otra. Hoy es crecimiento para unos pocos y crisis para el resto”, reaccionó Civila a la afirmación de Raffo.

