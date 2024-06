Cosse dijo que Delgado no conoce el país; Olivera la invitó a dejar el “turismo electoral”

Elecciones 2024

Carolina Cosse afirmó en una entrevista con el semanario Brecha que Álvaro Delgado “no conoce su país”, a lo que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, le respondió que el precandidato blanco es un “hombre que conoce, no solamente la geografía física, sino la humana de cada rincón” del Uruguay.

“Es un hombre que conoce al detalle los lugares donde no llega ningún político, menos va a llegar Cosse. Ir a Pueblo Fernández en Salto. Yo pregunto, ¿cómo alguien puede querer ser presidente de la República si no conoce algo más que las capitales del departamento, si las conoce?”, afirmó el jerarca sanducero.

“El filtro de Cosse, así como en Instagram y TikTok hay filtros que te dejan más lindo, más feo, más viejo, más joven; bueno, Cosse tiene un filtro que ve todo horrible, pero que no le deja ver la realidad. Yo recuerdo cuando dijo que le preguntaron qué cosa buena había hecho este gobierno y no dijo absolutamente nada. O sea, ese filtro no la deja ver nada bueno que hagan otros”, dijo Olivera, que señaló que ese “filtro”, tampoco “la deja ver lo malo que hace ella”.

“Porque lamentablemente no lo aplica para Montevideo, que es un desastre. Decir que Delgado es un candidato que no recorre, que no conoce el país, es poner el filtro en su máxima expresión”, dijo.

Recordando ejemplos como el de Pueblo Fernández y otros parajes y localidades del interior, Olivera le dijo a su par montevideana: “Esa gente tiene cosas para opinar, tiene postergaciones, tiene sueños, tiene anhelos, tiene esperanzas, los mismos sueños y anhelos que tiene la gente de Montevideo. Pero con la diferencia que están a 400, 500 kilómetros. A veces, (incluso) están lejísimos de las capitales departamentales y ahí si no se va, no se conoce. Si no se va, no se escucha, porque esa gente muchas veces ni siquiera se arrima a un político, muchas veces está la desidia, está ya el desgano, el descreimiento”.

“Este gobierno devolvió justamente la posibilidad de creer, ¿por qué? Porque el gobierno ha estado presente, y Delgado ha estado presente. Entonces, en términos de acumulación de millas, creo que me parece que Cosse no le da ni para comprar un alfajor con las millas que ha generado”, opinó.

“Ya entramos en un terreno en la campaña en donde ya la descalificación no sabemos cómo usarla, de dónde prendernos para la descalificación. Porque podrá no gustarle a Cosse Delgado, podrán no gustarle sus ideas, podrá no gustarle la cantidad de cosas que ha hecho este gobierno, de la mano de Delgado muchísimas de esas. Podrán no gustarle un montón de cosas, pero decir que Delgado no es un hombre que conozca cada rincón del país. No solamente que conozca, sino que en los últimos cinco años permanentemente ha vuelto a cada lugar, no es solamente ir de turismo electoral, ha estado en el ejercicio de la función, en los lugares más lejanos. En los que no llega nadie, ahí ha estado”, defendió Olivera al aspirante a ganar la interna blanca.

“Entonces, sinceramente, me parece que la campaña va por otro lado, la gente está esperando otra cosa. Y sobre todo que esta señora deje de usar este filtro en el que ve todo tan negativo, menos en Montevideo. Me gustaría ver a ver qué propuesta transformadora ha hecho para Montevideo. Me gustaría saber cómo le ha cambiado la vida a los montevideanos con su gobierno, porque, quizá ella se olvidó, pero esa sigue siendo su responsabilidad. Es triste ver alguien que quiere ser presidente de la República y que lo único que ha hecho en las últimas semanas es tratar de desacreditar los méritos y las cosas buenas que tienen otros, incluso el gobierno”, sentenció el jefe comunal sanducero.