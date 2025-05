Cosse contó que Mujica le pidió que le haga una promesa: “No te calles nunca”

Política

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, habló desde el Palacio Legislativo, donde se lleva adelante el velorio del expresidente José Mujica y su vínculo con su compañero del Frente Amplio.

“Tengo recuerdos que vienen de manera desordenada a mí, como debemos tener todos en este momento. Tuve muchísimos diálogos con Mujica, de diferente tenor. Algunos por temas de trabajo; la gran mayoría no”, confesó Cosse.

Asimismo, la presidenta del Senado repasó “las cosas” que le “han venido en estos días” sobre Mujica: “En las últimas charlas hablamos del después de nuestra victoria en noviembre. Durante todo el año me fui interesando por su salud y conversamos de eso y de su vida en general”.

“En noviembre, enseguida de la elección, me dijo algo que yo le prometí. Él me pidió: ‘No te calles nunca’. Y yo le dije: ‘Te prometo que no me voy a callar nunca’. Para mí fue un diálogo que llevo conmigo”, comentó.

Entonces describió: “Era difícil hablar de un solo tema con Pepe, una persona que estudiaba mucho, se preparaba, absorbía los temas y siempre uno aprendía escuchándolo”.

Por último, Cosse animó a “seguir”: “Hay que honrar la vida, honrar su memoria, defender la vida. La vida es dura, pero es hermoso vivir y él la peleó hasta el final.

Eso que provoca él y que provocan los grandes: hacer brotar lo mejor de nosotros mismos”, concluyó.

