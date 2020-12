Cosse anunció que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana se inaugurará el 22 de febrero

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió el mediodía de este martes con el Consejo Asesor del Mercado Modelo y anunció que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) comenzará a funcionar el lunes 22 de febrero.

Según información consignada en la página web del Mercado Modelo, Cosse también confirmó que el Directorio de transición que dirige la UAM continuará en funciones hasta que se pongan en aplicación las modificaciones establecidas en la Ley de Presupuesto, que comenzará a regir el 1° de enero.

En diálogo con la prensa, Cosse dijo que la mudanza se realizará entre el sábado 20 y el domingo 21 de febrero. Consultada acerca de si el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) formó parte de la decisión, Cosse respondió que no, ya que se trabajó entre la IM y los productores.

En cuanto al destino del actual Mercado Modelo, Cosse dijo que "hubo un llamado a expresiones de interés" y además "hay un proyecto" que debe analizarse "si es realizable, si hay un privado que lo lleve adelante".

Además, adelantó que hay "algunas ideas" que por ahora no las dirá. Sin embargo, durante el período entre la mudanza y la puesta en marcha de un nuevo proyecto, Cosse dijo que "vecinos han ofrecido su ayuda" para dar "piques del barrio" para que "aunque no haya un proyecto definitivo podamos tener ágilmente acciones para que no se venga abajo".

