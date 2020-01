Cosse agradeció apoyo del PCU y dijo que Martínez tiene "derecho" a "cambiar de posición"

Política

La precandidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, estuvo de visita este martes en la Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, en el Paso Molino, para agradecer el apoyo que recibió de ese partido de cara a las próximas elecciones departamentales.

En declaraciones a la prensa, Cosse comentó que es un "orgullo" ingresar a ese edificio, que tiene "mucha historia, mucho compromiso hasta las últimas consecuencias". "Es el lugar de la resistencia por la libertad y la justicia", enfatizó.

Consultada por el "fraccionamiento" del Frente Amplio, Cosse señaló que no hay que "perder de vista" que "lo más importante" es justamente la unidad del partido.

"Tenemos que ser muy cuidadosos con el Frente Amplio. Acá lo importante es Montevideo, no soy yo, no son los sectores. Lo importante es Montevideo", enfatizó.

Al ser consultada por la interna del Partido Socialista, que está dividido luego del apoyo de este a la candidatura de Cosse y el anuncio de que Martínez será candidato, reiteró que "jamás" se meterá en las internas de los sectores.

"Soy muy respetuosa de eso. Es un partido de mucha trayectoria, que ha resuelto una gran cantidad de circunstancias. No me voy a meter en ninguna interna. El centro no son las internas, es la ciudad de Montevideo", remarcó.

La ex ministra de Industria dijo que Martínez "está en todo su derecho" de tener cambios de posiciones, aunque dijo que le "tomó por sorpresa" que haya decidido finalmente presentarse.

"Ahora es hora de tener una campaña unitaria y construir para adelante. He demostrado, en situaciones complejas, trabajar para la unidad independientemente de cualquier cosa", sentenció.

Montevideo Portal