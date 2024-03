Cosse abrió la puerta a fórmula con Orsi y dijo que cada uno sería óptimo vice del otro

Política

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo —actualmente de licencia— y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, fue entrevistada esta mañana en el programa Arriba gente, de Canal 10.

Durante el reportaje, Cosse respondió a una pregunta casi obligatoria: la eventualidad de una fórmula presidencial con Yamandú Orsi, quien actualmente lidera las encuestas en la interna frenteamplista. Sobre ese asunto, abrió las puertas a una fórmula con su par canario, cualquiera sea el resultado de las elecciones de junio.

“Si me toca ganar, creo que Yamandú sería un excelente vicepresidente, y, si me toca salir segunda, encantada sería la vicepresidenta. O sea, si el Frente Amplio lo decide. Yo no voy a imponerle al Frente Amplio ninguna condición”, dijo.

“En toda mi trayectoria he estado siempre donde los frenteamplistas quieren que esté. Siempre acompaño al Frente Amplio, no me apresuro”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que, en caso de perder la interna, regresara a su cargo de intendenta y no acompañara a Orsi, la precandidata dijo que “esas cosas distraen”.

“Esas cuestiones no están en mi cabeza ahora, porque empecé la campaña”, sostuvo.