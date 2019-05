Cosse: “La prioridad del FA siempre será gobernar para que las personas no queden atrás”

Política

En una actividad en el Comite Cuaró, del barrio Prado, ante 50 personas, Cosse apuntó a varios temas previstos en la agenda de gobierno. "La prioridad del Frente Amplio siempre será gobernar para que las personas nunca queden atrás", señaló la precandidata frentista en declaraciones recogidas por el programa 970 Noticias, de Radio Universal.

Tras una pausa la precandidata consultó a los presentes "¿quién mira Netflix?" a lo que todos le respondieron afirmativamente levantando la mano y ella agregó "yo también, creo que está buenísimo". Sin embargo, discrepó con su utilización haciendo hincapié en el aislamiento que genera. Indicó que "ya las personas no van al cine y pierden de salir y tomar contacto con la cultura".

Al respecto comparó la historia de la app, que comenzó como un delivery de vídeos y luego se convirtió en "una plataforma impresionante, que ahora es generadora de contenido", dijo Cosse. La idea fue en referencia a que las políticas implementadas por más pequeñas que sean deben esperar su evolución.

Expresó que en el próximo período de gobierno se necesita "una lluvia cultural" para que las personas no se gasten todo lo que ganan "en cosas de moda".

Cuando finalizó su intervención algunos militantes plantearon preguntas en temas vinculados a UPM, violencia doméstica y seguridad.

Una mujer consultó sobre UPM, "tenemos poca información de todo lo que se ha hecho". Cosse respondió "está todo publicado en la página y es clarísimo, después te lo hago llegar al comité (el documento). Nosotros fuimos al Parlamento a mostrar el contrato. Léanlo es muy claro y corto, tiene una página por tema".

En relación a este tema una vecina de la zona planteó "recibí información que no han firmado bien los acuerdos". La respuesta de Cosse fue "es falso, todo lo que circula por redes. Todo lo que se hizo con UPM está bien hecho". "Nadie dice que cuando UPM se concrete le resuelve el problema energético a Uruguay por un tiempo más", expresó.

Un adolescente de 20 años consultó "¿qué se va hacer en el próximo gobierno con la seguridad?. Cosse indicó "ya no se roba por hambre. Los gobiernos del Frente Amplio encontraron una política muy atrasada en materia de seguridad. Implementamos tecnología y operativos".

Consultada por 970 Noticias defendió los operativos de seguridad del Ministerio del Interior, como el "Operativo Mirador": "Tenemos que aprovechar lo que salió bien debemos implementarlo en todo el país". Sin embargo, reconoció que existe un debe en materia de cárceles, agregó, "hay que resolverlo, también hay cárceles que los reclusos trabajan y estudian, tenemos que plantearlo en todo el país".

Sobre violencia doméstica respondió qué cambios implementaría y apuntó a trabajos genuinos. Dijo que la autonomía económica de la mujer es muy importante.

"Si a las mujeres que son víctimas de violencia de género aun ayudándolas, aun dándoles todo lo que debemos darle no le damos herramientas propias para que al final del día no tengan que ir a buscar el sustento al origen del maltrato, no estamos terminando de solucionar el tema". "... En el plan de gobierno tenemos aspectos para la violencia doméstica que no requiere dinero", concluyó.