Cosse: "El Partido Nacional no entiende un concepto de saneamiento ambiental moderno"

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse fue entrevistada este viernes por Telemundo (Canal 12), donde dijo que desde la comuna se decidió "empezar de cero" con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) luego del voto negativo en la Junta Departamental del préstamo de este organismo para el plan de saneamiento y limpieza.

"Entendimos que parte de la oposición, en particular el Partido Nacional (PN), no entiende un concepto de saneamiento ambiental moderno, que es el que promueve el BID, que es el que promueven las organizaciones internacionales de alto nivel como las organizaciones de la salud", dijo.

"Es el que defiende el ministro de Ambiente (Adrián Peña) y aquí creo que hay una enorme contradicción en la coalición de Gobierno, porque ediles del Partido Nacional no están de acuerdo con un concepto en el cual el ministro de Ambiente está de acuerdo y lo promueve", agregó.

"¿Qué forma de hacer política es esa que festeja como un gol que las obras no salgan? El conjunto de ediles del PN festeja como un gol cuando en vez de 21 votos hay 20 para que el proyecto no salga, a mi me da vergüenza ajena", manifestó.

Sostuvo que por esto van a generar y ya empezaron a hablar con el BID para "empezar de cero un proceso" en el que se van a incluir "las obras de saneamiento que tenían en el proyecto actual, que no salen, o sea que se van a volver a dilatar", que son Rincón del Cerro, Casabó Norte, la reparación de la red Arteaga y "la mayor cantidad de barrios" que se puedan "incluir con criterios técnicos" que se deben discutir con el BID.

Dijo que no puede decir cual es "el número" a tratar con el BID, porque lo que harán es visitar "pronto, muy pronto", junto a representantes del ente financiero regional al Ministerio de Economía y Finanzas, órgano encargado de "aprobar una cantidad".

A su vez, añadió que están trabajando en la comuna para "generar créditos a corto plazo" que se pagarían dentro de su período de gobierno y que no requieren una mayoría especial en la Junta Departamental.

Explicó que eso lo van a destinar a proyectos de limpieza y otros que impacten en el espacio público. "Estamos muy avanzados con algunos organismos, todavía no tenemos un número final", dijo.

"A l no haber salido el proyecto no vamos a poder ir con recolección domiciliaria en Carrasco, Malvín, Buceo, no vamos a poder ir con contenedores antivandálicos en Pocitos y el Cerro, teníamos planificado llevar la clasificación en origen al 92% de Montevideo. Entonces, precisamos créditos de corto plazo para —si bien no vamos a poder hacer todo eso— si insistir con el concepto de clasificación e ir a los lugares donde —con menos recursos, pero igual necesitando recursos— impactemos en la mayor cantidad de personas", afirmó.

"Por eso vamos a ir a grandes complejos de cooperativas o no (...) y vamos a plantear poner contenedores especiales dentro del complejo, separando, haciendo separación de residuos dentro del complejo y que la Intendencia entre y pueda llevarse ahí. Con lo cual, vamos a poder retirar los contenedores actuales que rodean a estos complejos y que generan problemas de seguridad, problemas de limpieza urbana y demás", añadió.