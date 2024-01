Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que evite “actos de genocidio” en Gaza

Internacionales

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel a actuar inmediatamente para prevenir el genocidio en Gaza, aunque no hizo un llamado a un alto al fuego en la guerra que se vive en el enclave controlado por la organización terrorista Hamás, según informó este viernes CNN.

La corte con sede en La Haya (Países Bajos), la instancia judicial más importante de las Naciones Unidas, dijo que su dictamen preliminar que Israel debe tomar “todas las medidas” para “asegurar con efecto inmediato que sus militares no cometan ningún acto” que pueda entrar dentro de lo prohibido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, documento aprobado en 1948.

Sudáfrica, con el respaldo de otros países, había acusado formalmente a Israel de violar leyes internacionales en materia de genocidio en el marco de su guerra con Hamás. La causa judicial inició hace dos semanas en la órbita de la CIJ.

El país africano manifestó que el gobierno israelí emprende “un intento de destruir a los palestinos como grupo en Gaza” y que sus ataques por vía aérea y terrestre en el enclave buscan “llevar la destrucción del pueblo palestino” en ese territorio.

Tanto Sudáfrica como Israel son estados firmantes de la Convención de Genocidio, como se la conoce coloquialmente, por lo que están obligados no solo a no cometer actos de esta naturaleza, sino a prevenirlos y castigarlos.

Sudáfrica pidió a la corte que establezca “medidas provisionales” que funcionan en la práctica como una orden restrictiva para frenar la escalada de la disputa, mientras la CIJ considera todos los méritos del caso, lo que podría llevar años.

Entre las seis medidas deteminadas por el panel integrado por 17 jueces, se ordena a Israel a tomar medidas para limitar la muerte y la destrucción causada por su campaña militar, así como prevenir y castigar el incitamiento al genocidio, y asegurar la provisión de ayuda humanitaria en Gaza.

Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no pueden ser apeladas, aunque, tal como CNN señala, no hay forma de hacerlas cumplir de forma efectiva si el país no quiere.