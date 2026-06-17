Corte Electoral sumó la huella dactilar como requisito para adherir a plebiscitos
La medida fue aprobada en marzo y busca reducir el descarte de firmas por discrepancias con los registros del organismo.
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17.06.2026 15:36
Montevideo Portal
La Corte Electoral resolvió incorporar la huella dactilar como requisito para quienes adhieran a iniciativas de democracia directa, como plebiscitos.
La medida procura “dar mayores garantías a los adherentes”, indicó el ministro del organismo José Garchitorena. “Sobre todo tratando de evitar el descarte que antes se producía por el tema de la discordancia de la firma estampada en la papeleta con la que consta en los registros de la Corte”, añadió, entrevistado por Subrayado (Canal 10).
La decisión fue adoptada por el organismo en marzo de este año. "Se modificó la reglamentación vigente anterior agregando el requisito de la huella dactilar a todos aquellos ciudadanos que quieran adherir a iniciativas de democracia directa", señaló el jerarca.
De acuerdo con Garchitorena, el objetivo es reducir los problemas que históricamente se generan durante la verificación de adhesiones.
La huella no sustituirá a los requisitos actuales, sino que se sumará a ellos. De esta forma, las adhesiones deberán incluir nombre, credencial cívica, firma y huella dactilar.
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