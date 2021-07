Corte Electoral comenzó a verificar firmas presentadas para convocar referéndum contra LUC

Política

La Corte Electoral comenzó este lunes el proceso de cotejo y validación de las casi 800.000 firmas presentadas para habilitar el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En rueda de prensa, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo que "el cotejo que empieza ahora es el segundo paso del proceso. Está realizado por parejas de dactilóscopos. Todas las parejas con control partidario, necesariamente tiene que ser uno de un partido y otro del otro".

"Esas parejas lo que están haciendo es hoja por hoja controlar la autenticidad de la firma, de la impresión digital, del número de credencial y si el nombre y el apellido está bien puesto. Las cuatro cosas que tienen que mirar son esas", agregó en declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal).

Arocena sostuvo que "los numeradores hicieron dos grupos, uno en el que están los cuatro datos y uno en el que falta uno de esos datos. Ese segundo grupo queda en espera y se sigue trabajando con el grupo uno".

"En principio el grupo dos debería descartarse porque falta uno de los cuatro elementos, pero también está el caso de los que no firmaron por no poder firmar. Por ejemplo, porque no saben escribir, por tener el brazo enyesado o por x razón. Esas papeletas que están sin firma por esas características también quedan aparte porque si al final los resultados son muy cercanos al mínimo que hay que llegar se volverían a examinar", aseguró.

El presidente de la Corte Electoral sostuvo que la ley les "da 150 días desde el momento en que se entregan las hojas de adhesión". "No empezamos el día exacto porque dejamos que avanzara la numeración primero para poder empezar el cotejo con la numeración muy avanzada. Se empezó hoy con el cotejo y los cálculos que hemos hecho nos dan que llegamos bien", señaló sobre los plazos establecidos.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, estuvo presente en la Corte Electoral junto a otros dirigentes nacionalistas y también del Frente Amplio, con el fin de controlar el trabajo realizado.

"Lo importante es que estas instituciones que están previstas en la Constitución se lleven adelante con todas las garantías", señaló Iturralde.

"Lo prudente es esperar el pronunciamiento oficial de la Corte, sabiendo que hay una cantidad de firmas importantes y es probable que haya referéndum. El gobierno sigue teniendo una agenda y el país no se va a paralizar por la discusión de la LUC", comentó.