Corrupción en Ucrania: despiden a varios altos funcionarios del gobierno de Zelensky

Internacionales

El gobierno de Volodymyr Zelensky volvió a vivir momentos de tensión en los últimos días —tras el accidente aéreo que sufrió la cúpula del Ministerio de Seguridad ucraniano, donde murió el ministro— esta vez por un “escándalo de corrupción”, según informó The New York Times.

Para el medio estadounidense, este es el momento de “mayor agitación” desde que comenzó la invasión rusa hace ya once meses.

Ucrania, que informó los despidos oficialmente a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, no dio detalles sobre el motivo, pero surgieron informes sobre el ejército de Ucrania que presuntamente había acordado pagar sobreprecios por “alimentos destinados a las tropas nacionales”.

Desde el Ministerio de Defensa ucraniano habían informado que podrían haber despidos luego de los informes que destaparon esta presunta corrupción, sin embargo, en otro comunicado el viceministro Viacheslav Shapovalov había dicho que “preservaría la confianza” de los ucranianos y los socios internacionales del país.

“Si bien no hubo indicios de que el escándalo de adquisiciones involucrara la apropiación indebida de la asistencia militar occidental, los despidos parecían reflejar el objetivo de Zelensky de tranquilizar a los aliados de Ucrania, que están enviando miles de millones de dólares en ayuda militar, de que su gobierno mostraría tolerancia cero con los sobornos. mientras se prepara para una posible nueva ofensiva de Moscú”, informa The New York Times.

Dentro de las renuncias aparece la del diputado Kyrylo Tymoshenko, que era subjefe de la oficina presidencial y conocido a nivel internacional por hacer las actualizaciones de la guerra. No obstante, habían surgido cuestionamientos contra su persona por su “lujoso estilo de vida” y el uso de los recursos del gobierno.

De hecho, lo habían criticado por viajar en una camioneta costosa que General Motors había donado para su uso en misiones de paz, por ejemplo.