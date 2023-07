Correo Uruguayo advierte a clientes por estafa a través de mensajes de texto

Locales

El Correo Uruguayo emitió un comunicado este miércoles en el que advirtió sobre un mensaje de texto que nuevamente está circulando de carácter fraudulento en el que “suplantan la identidad de la empresa e indican al destinatario que debe actualizar su dirección para recibir un “supuesto envío a su nombre”.

“Se informa que dichos mensajes de texto no son enviados por Correo Uruguayo y no tienen ningún vínculo con la empresa, por lo que se exhorta a quienes los reciban a no ingresar en enlaces que soliciten datos personales o pago de productos o servicios”, señala el comunicado.

En este sentido, aconsejan a los usuarios que, ante cualquier tipo de dudas, se realicen las consultas por los canales oficiales del Correo Uruguayo. Telefónicamente a través dl 0800 21 08 o en el sitio web (www.correo.com.uy).

El organismo luego aclara que este maniobra es phishing, un ataque informático que consiste en un conjunto de técnicas que persiguen el engaño, imitando la identidad de un tercero de confianza como un banco, una institución pública, una empresa o una red social.

El objetivo es manipular a la persona para que brinde información sensible y personas, por ejemplo, usuarios o contraseñas. Las variantes de phishing que circulan por SMS se conocen como smishing o SMS spoofing.

“Estos incidentes están siendo monitoreados por el Área de Sistemas de Correo Uruguayo y por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática”, concluye el comunicado.

