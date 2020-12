Coronavirus en Florida: 73 casos de COVID-19 activos y 66% de ocupación en camas de CTI

Locales

La Dirección Departamental de Salud de Florida emitió un comunicado este domingo con una actualización del COVID-19 en el departamento. Según el texto, actualmente el departamento tiene 73 casos activos, dos se encuentran hospitalizados de CTI y que se están realizando la trazabilidad de los contactos y coordinando los hisopados.

En este sentido, el comunicado informe que en la actualidad la ocupación de las camas para adultos es de 44% y el de CTI 64%.

Por otra parte, la dirección departamental indica que continúan identificando conductas a corregir, si se pretende bajar las cifras del departamento.

Estas son: personas que no atienden el teléfono en tiempo y forma, a sabiendas que fueron hisopados y esperan resultados; personas que están con sintomatología y no hacen las conductas correspondientes a sus médicos, sino que son captadas por el sector de rastreo de contactos; creencia errónea que por estar al aire libre no hay riesgo de contagio; visitar familiares amigos de otros departamentos y la violación de cuarentena obligatoria en contactos de casos positivos.

"Recordamos que debe usarse mascarilla facial en espacios cerrados compartidos y en todas aquellas circunstancias que impidan la distancia interpersonal de dos metros, aunque sea al aire libre como ferias, filas en locales de pagos, etc...", indica el comunicado.

Finalmente, aseguran que se deben corregir estas conductas entre todos si se quiere bajar las cifras del departamento.