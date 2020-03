Coronavirus: ¿Es seguro pedir comida por delivery? ¿Qué pasa con las mascotas?

Locales

Por más que en filosofía todo se discute, aún desde Platón es posible afirmar con cierta comodidad que para poder asegurar que se sabe algo tienen que darse tres condiciones:

1) Creer que se sabe algo.

2) Que ese algo sea verdadero.

3) Estar justificado para creerlo.



Se ha escrito mucho acerca de si esa definición es a prueba de fallos o no (no lo es) pero nos resulta instrumental para poder encarar uno de los peores temas de la pandemia, que es el de la proliferación de mensajes que van de lo inverosímil a lo francamente estúpido, como que tomar agua caliente protege del contagio o que el vinagre es desinfectante.



Por eso vamos a ver un poco qué podemos hacer en algunos casos especiales.



Lo primero es no prestarle atención a lo que llega por las redes, se hace más daño saturando los canales reenviando sin criterio cualquier estupidez que llega (y que nadie lee, ni el que las reenvía compulsivamente) que el bien que de todas formas no causa. No reenviar nada que no sea institucional, ya sea oficial (del Estado) o de una organización reconocida. Y no reenviar audios de supuestos médicos prestigiosos.

Lo segundo es utilizar un poco de sentido común y para eso debemos tomas decisiones informadas, para lo cual veremos tres situaciones comunes que generan dudas.

Las mascotas

Si tenemos un animal de tamaño grande o inquieto, es inevitable sacarlo a pasear cada tanto pero, si bien no hay evidencia de que sean vectores de contagio o que se enfermen, es imprescindible evitar la aglomeración (de mascotas y dueños) y realizar el paseo lo más corto que sea posible, porque el dueño sí está expuesto. Una medida practicable es limpiarle las almohadillas de las patas (presuponemos un perro) antes de entrar a la casa, lo mismo que los zapatos.

Si tiene que ir a la veterinaria, que al animal lo lleve una sola persona, que no sea población de riesgo y que se limpie las manos al entrar y salir con alcohol en gel. Si el dueño del animal ya está contagiado del virus informarle al profesional y que él disponga las medidas adecuadas para el caso. En esta situación es importante restringir el contacto con las mascotas al igual que con las personas.

Entregas a domicilio

Ya sea de alimentos preparados o de mercadería de almacén hay que saber que el plástico y cartulina o cartón son "fómites" (1) y que conviene tener algunas precauciones.

Lo que venga del almacén y no requiera refrigerar, con dejarlo guardado fuera de la casa o en un lugar apartado uno o dos días pasa el tiempo de viabilidad del SARS-COV2 y puede ser manipulado. Lo que permita lavado puede ser desinfectado con un paño (bolsas de leche, verduras, latas, etc.).

En cuanto a la entrega de comida pronta, el calor de la propia preparación la protege (pedir en lo posible comida caliente) y si se la embala con dos bolsas y la exterior se la rompe al entregarla al cliente es bastante menor el riesgo. Asimismo, es conveniente que el repartidor use tapabocas (manteniéndolo seco y cambiándolo) para proteger a los clientes (porque cada uno atiende a muchos clientes).

Asimismo, pagar por medios electrónicos (2), lavarse las manos antes y después de recibir la comida y el proveedor deberá asegurarse que la caja de transporte se desinfecte con frecuencia (antes de cada viaje) con un paño con hipoclorito, por ejemplo.

Por último, si bien los repartidores están manteniendo lo poco de la economía que no se para (no tanto, pero parece) conviene pedir comida lo menos posible; evitar siempre es la mejor estrategia.

Asistencia a centros de salud

Si no puede evitarse, como por ejemplo al realizar un análisis de laboratorio o porque se tiene que realizar un tratamiento impostergable, tenga en cuenta que en ese caso el peligro es Ud. Y lo más importante es proteger al personal de la salud (3).



Por eso el uso de tapabocas en el paciente y filtros N95 en el profesional es recomendable. Si se trata de una toma de muestra, como de sangre, por ejemplo, el personal conviene que tenga guantes, respirador y cubre ropa descartable (descartar entre pacientes) y que el público no esté de frente al profesional para minimizar el efecto del aerosol. Lo mismo corre para las donaciones de sangre, tan necesarias en estos días.

En cuanto a los locales, limpieza de superficies sistemática y muy frecuente y gran disponibilidad de gel de manos tanto para personal como para público.

Por lo anterior vemos que se trata de razonar un poco, y que la principal medida es la prevención del contacto. Pensar todas las acciones en función de minimizarlo y trabajar en consecuencia.

Como dijimos en notas anteriores, la solidaridad y acción grupal es lo que nos permitirá atravesar la crisis, evitando a los que confunden individualismo con irresponsabilidad.

Q.F. Bernardo Borkenztain

Twitter - @berbork

Email borky@montevideo.com.uy



(1) Superficie que aloja y puede transmitir gérmenes.

(2) Quedaría el tema de la propina, en los casos que el sistema de pago no permita hacerla, poner el dinero en una bolsa y lavarse las manos al manipularlo, salvo que los billetes hayan estado mas de tres días en su posesión, que es el tiempo de aseguramiento de la inactivación.

(3) Si se hace bien, la peligrosidad de los sanatorios y clínicas baja bien, pero es preciso suponer que cada persona que ingresa es una potencial fuente de contagio.