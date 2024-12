Corea del Sur: militares salieron a la calle y presidente ordenó el cierre del Parlamento

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró este martes la ley marcial al considerar que la oposición está llevando a cabo “actividades antiestatales” y con vistas a “erradicar las fuerzas pronorcoreanas”.

Yoon anunció la puesta en marcha de esta medida excepcional en un discurso televisado, en el que acusó a la oposición de estar llevando a cabo “actividades que planean la rebelión”.

“Todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los consejos locales, los partidos políticos y las asociaciones políticas, así como las asambleas y manifestaciones, están estrictamente prohibidas” y los medios de comunicación estarán sujetos a control, anunció en un comunicado Park An-su, el comandante a cargo de aplicar la ley marcial.

El presidente surcoreano declaró la ley marcial para proteger el “orden constitucional” de actividades “antiestatales”, de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de “fuerzas pronorcoreanas” en una declaración televisada.

El sorpresivo anuncio llega después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.

??????



KOREA DECLARES MARTIAL LAW



South Korea's President, Yoon Suk Yeol, has declared Emergency Martial Law.



Convoys of tanks and helicopters are being seen around the Capital, Seoul.



What do you think of this? pic.twitter.com/go4AJET4Wv