Coparon una casa y dispararon contra el dueño y su hijo: el joven murió

Un brutal episodio de violencia conmovió ayer la ciudad de Treinta y Tres.
De acuerdo con el reporte policial, la situación se produjo poco después de las 14:00 horas en una finca sita en camino Perinetti y ruta 17, en el norte de la capital olimareña.
Allí, dos hombres, padre e hijo, fueron baleados durante un intento de robo por parte de intrusos, quienes irrumpieron en su morada.
La Policía arribó al lugar tras recibir un llamado al 911 y trasladó de inmediato a las víctimas a un centro de salud. Más tarde, sobre las 20:30, se produjo el fallecimiento del menor de ellos, identificado como I.A.C., de 41 años.
Durante las pesquisas, la Policía determinó que el “posible autor” de la agresión circulaba en moto y reconstruyeron su ruta. Los datos condujeron al allanamiento de una finca en la ciudad, acción que arrojó “resultados positivos”, aunque de momento no fue posible capturar a la persona buscada.
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