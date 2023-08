Convocatoria Seregnista-Progresistas lanzó la precandidatura presidencial de Mario Bergara

Política

Convocatoria Seregnista-Progresistas, el nuevo sector que nuclea el ala moderada del Frente Amplio, realizó un acto este sábado en el Club Welcome en el que lanzó la precandidatura presidencial del senador Mario Bergara por el Frente Amplio de cara a las elecciones internas de 2024.

La agrupación frenteamplista es conformada por los sectores Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Magnolia, Marcha Frenteamplista, Usina, Claveles Rojos e Izquierda Cristiana.

“Este acto es lo que nos da el optimismo de que el Frente Amplio va a volver a gobernar el Uruguay y esta emoción y este privilegio de que Convocatoria Seregnista entienda que deba recaer en mi persona esta representación, esta precandidatura. Déjenme decirlo de esta manera: compañeros, compañeras, acepto el desafío”, proclamó el legislador.

“Porque me siento con la fuerza y las capacidades de conducir el próximo gobierno que va a ser del Frente amplio”, añadió.

“Estamos parados con un gobierno que de a poco se va deshilachando, se va sacando la máscara, gobierna para los malla oro y no hay derrame. Y la gente lo va percibiendo por sus políticas regresivas, que traen salarios más bajos, jubilaciones más bajas, precios más altos, más pobreza, más pobreza infantil; que traen la falta de medicamentos en Salud Pública, la demora en los especialistas, las viviendas prometidas que no aparecen. Y no resuelven lo que se suponía que iban a resolver, la seguridad, el delito, como no han resuelto ninguno de los problemas cotidianos de la gente. Y ni siquiera resuelven algo a lo que supeditaron todas sus políticas, que es el famoso déficit fiscal”, dijo el economista y líder de Fuerza Renovadora.

“Cuantas veces hablamos con Danilo (Astori) de estas cosas, de cómo la gestión fiscal, el presupouesto, el gasto publico, los impuestos, son la expresión financiera —esta era una frase típica de Danilo— de una política de gobierno, de una visión de gobierno. Para ellos era al revés, las políticas se supeditaban a los números”, agregó el exministro de Economía y expresidente del Banco Central.

El acto contó además con la oratoria del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, además de la participación de Ricardo Ehrlich, Álvaro García, Laura Damiano, Hector Lescano, Liliam Kechichian y de Belela Herrera, que habló en un video en el que remarcaba su apoyo a Bergara. También se presentó la murga Doña Bastarda previo al lanzamiento.