Política

Convocan a un “acto antirracista” contra homenaje del Partido Colorado a Fructuoso Rivera

Tres colectivos que se manifiestan en contra del fascismo y reivindican al pueblo charrúa se manifestarán este sábado 27 de setiembre con un acto “antirracista” en respuesta a un homenaje del Partido Colorado al primer presidente constitucional del país, Fructuoso Rivera, que durante su gobierno orquestó la batalla de Salsipuedes, en la que murieron casi todos los charrúas del país.

El tradicional partido político de uruguayo llevará a cabo el Festival Rivera: verdad y libertad, en el que se presentarán cuatro cantantes; cuatro recitadores; cuatro payadores, y doce parejas de baile, en el que leerán a Delmira Agustini, José Enrique Rodo, Juana de Ibarbourou y Juan José Morosoli.

El festival se llevará a cabo desde las 17:00 en la explanada de Tres Cruces frente al monumento en Rivera.

En ese sentido, la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay, Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) y Charrúa antifascista cuestionaron el homenaje a Rivera. “Nada más fascista que reivindicar a un genocida”, escribieron las organizaciones.

“Una sociedad que respeta los derechos humanos no puede permitir un homenaje a un asesino que cometió delitos de lesa humanidad”, reclamaron las plataformas.

El “acto antirracista” fue organizado en “repudio a la justificación del genocidio charrúa convocado por el Partido Colorado”. “¡Basta de faltarnos el respeto! ¡Basta de defender genocidas!”, señaló el comunicado.