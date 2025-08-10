Política

Convocan a autoridades de MEF y OPP a un mes de aprobado proyecto de Caja de Profesionales

Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, anunció este domingo que convocará a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) al Parlamento.

“Convocaremos al MEF y a la OPP a comisión para reclamar el cumplimiento de lo establecido en la ley de la Caja de Profesionales”, comunicó en la red social X.

El Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley de reforma de la caja a principios de julio. “Pasó más de un mes desde la promulgación y el comité de expertos que trabajaría en las soluciones de fondo no ha sido instalado”, recordó el diputado.

Asimismo, Abdala criticó que “el 16 de julio [hicieron] llegar un planteo al Poder Ejecutivo que no fue respondido”, pero les consta que “el directorio de la caja hizo otro tanto, sin resultados concretos”.

“Nos preocupa que el gobierno dé por solucionado el tema con el aumento de tasas y contribuciones. Si así fuera, estaríamos ante el incumplimiento de lo que gobierno y oposición acordamos”, sentenció el dirigente blanco.

