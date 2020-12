Locales

Controversia por casino estatal abierto hasta las 4 AM, pese a disposición para privados

El diputado del FA Gabriel Tinaglini, representante nacional por el departamento de Rocha, elevó una nota al presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el ministro de Turismo Germán Cardoso, expresando su preocupación por la situación turística del balneario.

"Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar que se considere la situación que está atravesando el sector turístico, se tengan en cuenta los planteos y medidas solicitadas por el Centro Comercial Regional de Chuy, así como por el grupo de Gastrónomos de la Corporación Rochense de Turismo y en este sentido se brinden las respuestas y herramientas necesarias para afrontar las dificultades que se están viviendo", señaló.

Ambas organizaciones han realizado solicitudes formales tanto al Gobierno departamental como al Gobierno nacional con respecto a consideraciones a tener en cuenta en las políticas a aplicar, así como implementación de nuevas medidas y unificación de criterios. "Las medidas aplicadas para el sector hasta el momento no solamente no han sido suficientes para amortiguar las consecuencias desencadenada por el COVID 19 sino que no han tenido en consideración los planteos de los operadores de la zona. A modo de ejemplo, a nivel departamental la Intendencia dictó una resolución por la cual exonera el 50% de contribución inmobiliaria solamente al sector de alojamientos que cumplan con los requisitos de permanecer abiertos durante todo el año 2020 y con un mínimo de tres empleados, quedando comprendidos en esta disposición un selecto y muy reducido número de emprendimientos, sin considerar la realidad de todo el sector turístico y fundamentalmente de quienes están en una situación más desfavorable", señaló Tinaglini, en misiva divulgada por Rochaaldía.

"Por otro lado, la unificación de criterios es un punto muy relevante en cuanto a las medidas a adoptar por el COVID 19. Sin embargo, el fin de semana del 26 y 27 de diciembre el local de Casino del Estado ubicado en la Avenida Solari del balneario La Paloma permaneció abierto hasta las 4:00 AM, mientras que la disposición del Gobierno Nacional para el área gastronómica de privados determina el cierre a 00:00 horas", agregó. Al dñía siguiente, el casino cerró a la medianoche, tras los reclamos.

"En virtud de la compleja situación que el sector comenzó a atravesar desde los inicios de la pandemia, recordamos la reunión mantenida en el mes de abril, junto al compañero diputado de Maldonado, donde propusimos impulsar el Turismo Social, específicamente los sectores de gastronomía y hotelería, a través de fondos disponibles del rubro promoción del sector o un porcentaje de la comercialización de la nueva sede del ministerio. También intercambiamos sobre la necesidad de conformar una comisión de seguimiento del llamado a licitación del hotel cinco estrellas en Rocha, proyecto que pareció urgente en época de campaña electoral departamental y que luego el intendente electo decidió postergar", apuntó el diputado.

Agregó que basado en una reunión mantenida con representantes del Centro Comercial de Chuy, con fecha 5 de agosto de 2020, realizó una solicitud al ministerio a través del Parlamento mediante una exposición escrita en al cual hacía referencia a las medidas que deberían desarrollarse para el sector turístico en la frontera. "Solicitud que a la fecha aún no ha tenido respuesta", dijo.

"El lunes 21 de diciembre mantuvimos una reunión con referentes del Centro Comercial de Chuy, donde nos presentaron nuevamente medidas para paliar la crisis que atraviesan, la cual se ha visto agravada por las declaraciones públicas en medios de prensa de alcance nacional del director departamental de Turismo y del Intendente de Rocha. Más allá de que los impactos de la emergencia sanitaria, económica y social han golpeado fuertemente al sector turístico en todo el departamento, consideramos que la frontera merece medidas diferenciales de Incentivo y apoyo. En la primera semana de diciembre, desde la bancada del Frente Amplio, en conocimiento de la realidad que está atravesando el sector, solicitamos la declaración de emergencia turística pero lamentablemente no fue tomando en cuenta por parte del Gobierno Nacional. Los operadores turísticos del departamento luego de cierta insistencia y envíos de solicitudes formales han tenido encuentros con autoridades departamentales pero aún no han tenido respuestas que aporten a mejorar la situación", señaló.

"Hoy, ya comenzada la temporada turística y a tres días del mes de enero de 2021, el sector continúa esperando medidas que contemplen lo solicitado y que tengan un impacto considerable ante la crisis que están atravesando. Para el departamento de Rocha es fundamental el desarrollo del turismo, considerando también la generación de fuentes laborales que implican las temporadas de verano para la población. Tema que fue muy recurrente en la campaña electoral departamental pero que aún no se ve reflejado en la realidad de las políticas adoptadas hasta el momento", concluyó.