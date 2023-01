Controlan incendio en La Floresta y Las Vegas; Bomberos espera que noche aplaque el fuego

Locales

Próximo a la hora 19 de este miércoles se produjo un incendio en el balneario Las Vegas, en Canelones, sobre el lado sur de la Ruta Interbalnearia, que aún se mantiene activo. Hasta el momento, se estima que una 25 hectáreas fueron afectadas y dos casas —se desconoce aún si de forma parcial o total—, dijo a Montevideo Portal el subdirector de la Dirección Nacional de Bomberos, Richard Barboza.

En la tarde de este jueves, otro foco ígneo se expandió a la altura de Estación La Floresta, avanzó hasta la Interbalnearia y afectó “prácticamente el 100%” del aserradero Lidenor: galpones, madera estacionaria, madera tratada, costaneros. Según Barboza, el fuego quemó entre 20 y 25 hectáreas. Sobre la hora 20.30 de este jueves, el jerarca de Bomberos dijo a Montevideo Portal que la situación en el aserradero seguía "con mucha llama porque había madera para quemar muchísimo".

"No podemos hacer absolutamente nada, porque serían millones y millones de litros de agua por la cantidad de madera que hay. Ahora en la noche como siempre se aplaca. A esta hora el incendio de La Floresta y Las Vegas está bastante controlado. Tenemos bastante gente metida ahí y por lo menos a lo lejos no se ve ninguna columna de humo, que represente un foco activo. En la Estación La Floresta, que sería del lado norte de la Interbalnearia, ahí tenemos gente y alguna columna de humo hay", informó Barboza.

Un cambio del viento de 180 grados hizo que las llamas avanzaran hacia la zona quemada. Además, hubo en la tarde “tres o cuatro focos activos de importancia”, informó el jerarca, que valoró que la sequía hace que la propagación "del incendio sea más violenta".



En un comunicado, la Dirección Nacional de Bomberos informó que trabajan los destacamentos del Este del Área Metropolitana, Carrasco, Solymar, Parque del Plata, Biarritz, cisternas desde el Cuartel Centenario y brigadas forestales de Las Brujas y Ciudad del Plata. Junto a Bomberos, también trabaja en el lugar para combatir el fuego un helicóptero de la Fuerza Aérea y un camión de OSE.

"El incendio se encuentra controlado, de todas formas se realiza una vigilancia permanente y enfriamiento de puntos calientes", informó Bomberos.

A causa del incendio, Policía Caminera cortó totalmente la circulación por la ruta 35 y el tránsito por Ruta Interbalnearia fue desviado desde el este a la altura del kilómetro 58, debiendo ingresar a Costa Azul y retomando la Interbalnearia en el kilómetro 52, en Las Vegas. El tránsito que pretenda salir a ruta 8 debió hacerlo por ruta 11, dado que la ruta 35 está cortada.

A última hora de este jueves, el Ministerio del Interior informó que el desvío deInterbalnearia fue levantado, pero el ingreso a dicha ruta se encontraba "sumamente congestionado", con colas de un kilómetro en ambos sentidos.

Con cuidado



En la tarde, en el momento más complejo del incendio, vecinos de la zona se acercaron a los lugares en los que había focos ígneos con bidones de agua y palas para intentar mitigar el incendio.

“Ha sido una herramienta muy buena”, valoró Barboza sobre la colaboración de los vecinos de la zona, al tiempo que pidió a las personas que se aproximen, hacerlo con el debido cuidado y con vestimenta adecuada: calzado cerrado, prendas de manga larga y de algodón, pañuelo húmedo para colocarse sobre nariz o boca, gorro de visera o casco de obra.

“La voluntad de la gente es algo fuera de serie. Muchos vienen de otras zonas a colaborar; pero siempre nosotros lo que decimos es que sigan las indicaciones de Bomberos, porque sino muchas veces termina siendo un problema”, expresó.

En diálogo con Telemundo, un vecino de la zona que colaboró con Bomberos para combatir el incendio calificó la situación de "horrible".

"Acá a una cuadra agarró una casa y la rodeó toda. La mojaron bien y no se prendió fuego. Pero el viento está llevando todo para todos lados. Mientras no aparezca algo más grande para apagar, no sé donde están los helicópteros. Precisamos un poco de lluvia", declaró el joven presente en el lugar.