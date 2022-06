Consumo de nafta empezó a bajar por suba de precios, según Unión de Vendedores de Nafta

Locales

Montevideo Portal

La Unión de Vendedores de Nafta (UNVENU) había solicitado al Poder Ejecutivo que, en caso de anunciar un aumento de los combustibles, lo haga luego de que los estaciones puedan recomponer el stock para evitar la generación de problemas financieros en las estaciones de servicio.

“Actualmente el Poder Ejecutivo analiza un eventual aumento de precio de los combustibles para el próximo 1° de junio. Como es habitual en estos casos, mientras se discute una suba de precio la demanda de los clientes de las estaciones de servicio (automovilistas, productores, transportistas, etc) se incrementa significativamente. Ancap no logró satisfacer la demanda de las estaciones del sábado 28, el domingo 29 las plantas de distribución habitualmente están cerradas y tampoco lo hará el lunes 30 (ya anunciaron que los pedidos serán recortados)”, argumentó la UNVENU, que agregó que debido a un paro de funcionarios tampoco se suministrará combustible el martes 31.

En este contexto, la gremial empresarial exhortó a Ancap a “tomar las medidas necesarias para restablecer el normal suministro de combustible de forma urgente” y solicitó al Poder Ejecutivo que, “en caso de decidir un aumento de precio, se dilate algunos días” hasta que se pueda recomponer el stock de combustibles”.

El aumento fue anunciado el pasado martes y ya comenzó a aplicar desde este miércoles 1º de junio. Montevideo Portal se comunicó con el presidente de UNVENU, Daniel Añón, para conocer cómo repercutió el ajuste. En primer lugar, el dirigente gremial aseguró que “no afectó tanto” dado que, a pesar de que muchas estaciones llegaron a fin de mes con poco combustible, la venta se “calmó” y no hubo filas a última hora porque el aumento no fue exponencial.

“Se hablaba de que iba a subir 8 pesos la nafta y 11 pesos el gasoil. Cuando dijeron 1,5 bajó y no hubo más fila”, aseguró, y recalcó que las extensas filas se podrían haber generado porque se hablaba de un aumento que era el 10% del valor.

“En algo afecta, pero en algo nos afecta a todos porque el consumo del mes pasado bajó—yo voy a pedir los números en Ancap, tengo una reunión el viernes y estoy seguro de que este mes se vendió menos— porque se sintió el constante aumento. Estamos en un precio que está siendo carito andar con nafta”, indicó.

Añón explicó que, según su percepción, el descenso del volumen de ventas y de consumo “no se notó” hasta marzo, pero opinó que a partir de abril ya comenzó a mermar, situación que volvió a repetirse en mayo. “No sé la cantidad, es la visión de uno en lo personal. Otra cosa es a nivel país”, indicó, y agregó que la misma sensación fue expresada por otros colegas con los que estuvo reunido.

El presidente de UNVENU se reunirá con las autoridades de Ancap el próximo viernes para conversar sobre algunos dichos que surgieron durante estas semanas, que tiene que ver con los ajustes que pueden hacer las distribuidoras y las estaciones para colaborar en la baja de los combustibles. Allí, Añón marcó varios puntos que tienen que ver, por ejemplo, con las comisiones que se llevan los bancos con las tarjetas.

Consultado sobre si dependen de los márgenes de las tarjetas para bajar el precio de venta de los combustibles, el dirigente respondió negativamente. “No nos da ni loco”, dijo.

“A ver, no hablemos de bajar por la estación porque si agarrás la composición del precio del combustible, 32/33 pesos es el que sale de Ancap, con una cantidad de sobrecostos que se le podría sacar, pero se tendría que hilar finito, que es la pérdida del Portland y del Supergás y comprar el alcohol a Alur, que sale tres o cuatro veces más que importarlo”, indicó.

“Después tenemos 32 pesos de impuestos; y nosotros la distribución y las estaciones suman 10 pesos. Cuando ves eso, ¿dónde tocás? No vas a los 10 pesos, vas a los treinta y pico, pero no se mueven esos precios. El impuesto le permite al gobierno recaudar 650 millones de dólares por año con eso. Entonces, creo que no está en la distribución bajar los precios, que es el fin, todos queremos pagar menos”, concluyó.

Montevideo Portal