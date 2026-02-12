Economía

Consumidores y empresas de EE. UU. pagan el 90% de los aranceles de Trump, según la Fed

Montevideo Portal

Las empresas y los consumidores estadounidenses pagaron casi el 90% del costo de los aranceles de Donald Trump el año pasado, según un nuevo estudio de la Reserva Federal (Fed) que desmiente la afirmación del mandatario de que las empresas extranjeras asumirían la carga.

El estudio de la Reserva Federal de Nueva York reveló que la mayor parte de los costos arancelarios se trasladaron a los estadounidenses durante los primeros 11 meses de 2025, aunque los exportadores asumieron una parte cada vez mayor a medida que avanzaba el año.

“Nuestros resultados muestran que la mayor parte de la incidencia arancelaria sigue recayendo sobre las empresas y los consumidores estadounidenses”, escribieron los autores del estudio en una entrada de blog el jueves, según consignó el portal Ars Technica.

“Ellos siguen soportando la mayor parte de la carga económica de los elevados aranceles impuestos en 2025”, añade.

La administración Trump ha insistido en que los amplios aranceles impuestos a los socios comerciales durante el segundo mandato del presidente serán pagados por las empresas que buscan exportar productos a Estados Unidos. “Miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años, riendo todo el camino, comenzarán a fluir hacia EE. UU.”, publicó Trump en su red Truth Social en agosto de 2025, poco antes de que entraran en vigor sus llamados “aranceles recíprocos”.

Sin embargo, otros en la administración —como el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent—, han reconocido que los minoristas estadounidenses, como Walmart, se han visto afectados por la decisión de aumentar los gravámenes a niveles vistos por última vez en las primeras décadas del siglo XX.

El estudio de la Reserva Federal de Nueva York indicó que, en los primeros ocho meses del año, se había trasladado el 94% del costo. Esta cifra se redujo ligeramente al 92% entre setiembre y octubre y al 86% en noviembre.

“La repercusión arancelaria en los precios de importación ha disminuido en la última parte del año. Es decir, una mayor proporción de la incidencia arancelaria recaía sobre los exportadores extranjeros a finales de año”, escribieron los autores.

En el transcurso de 2025, la tasa arancelaria promedio sobre las importaciones estadounidenses aumentó del 2,6% al 13%, según el estudio de la Reserva Federal de Nueva York.

Montevideo Portal