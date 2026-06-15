Consulta IRPF 2026: la fecha clave que llega este lunes 15 y lo que sigue por devoluciones

Montevideo Portal

El calendario de la campaña 2026 de IRPF avanza y esta semana tendrá dos nuevas fechas clave.

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que desde este 15 de junio comenzará la acreditación de las devoluciones automáticas del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) para aquellos contribuyentes que hayan optado por recibir el dinero a través de su cuenta bancaria.

Según comunicó el organismo, el proceso de devoluciones correspondientes al ejercicio ya había iniciado el pasado 10 de junio, fecha desde la cual quedó habilitada la consulta del estado del trámite a través de los servicios en línea de la DGI, mediante identificación digital.

En ese contexto, este 15 de junio marca una fecha clave para los contribuyentes que hayan comunicado a su banco la opción de devolución a través de la red bancaria, ya que desde esta jornada tendrán disponible su crédito.

Asimismo, la DGI detalló que los trabajadores dependientes que no hayan optado por la devolución mediante banco podrán hacerlo desde el 16 de junio, cuando los montos quedarán disponibles para su cobro en redes de cobranza habilitadas en todo el país.