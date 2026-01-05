Curiosidades

Conmoción en Paraguay por “caso Canela”, la mascota a la que pusieron una bomba en la boca

Un brutal hecho de maltrato animal conmociona a Paraguay, luego de que una perra llamada Canela resultara herida de gravedad después de que le introdujeran una bomba de estruendo en la boca.

La pirotecnia explotó y le provocó diversas lesiones al animal, que fue rescatado por una ONG.

La perra ingresó al quirófano, donde se optó por extraer su mandíbula en busca de que obtenga una mejor calidad de vida.

Esto llevará a que tenga una dieta blanda para alimentarse, ya que solo podrá usar la lengua.

El caso fue remitido por las autoridades paraguayas a la Unidad Especializada Contra la Crueldad y el Maltrato Animal.

