Conmoción en Argentina por la muerte de periodista de 33 años que cayó de un acantilado

La muerte de Leticia Lembi, una periodista de 33 años que cayó 25 metros de altura de un acantilado en Mar del Plata, conmocionó a Argentina. La mujer intentaba sacarse una foto desde una escalera aparentemente en mal estado.

La víctima fue identificada como Lembi, una periodista oriunda de Tres Arroyos, que también coordinaba una agencia de marketing, razón por la que había viajado a la costa argentina.

La comunicadora estaba junto a su primo y otros amigos en un sector llamado Barranca de Los Lobos, al que concurren varios turistas. Al intentar sacarse una foto, perdió el equilibrio y cayó. Su muerte fue inmediata, consignó La Nación.

El medio La Capital informó que Lembi se formó en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y luego cursó la licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata.

Después de recibirse, la comunicadora se desempeñó como corresponsal desde Claromecó durante una temporada de verano en el diario de su ciudad, La Voz del Pueblo.

El diario describió a la joven como una “profesional entusiasta”. “En este breve tiempo compartido, se mostró siempre muy predispuesta y amable. Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos”, recordaron.