Congreso de Intendentes aprobó continuar con los jornales solidarios hasta el 31 de mayo

Este martes, el Congreso de Intendentes resolvió aprobar el documento de evaluación del Programa Oportunidad Laboral (conocido también como jornales solidarios). Allí “se recogen los impactos positivos tanto en términos de implementación como de resultados”, a la vez que “se agradece al gobierno nacional la sensibilidad y asignación de recursos para una experiencia de este tipo”.

Asimismo, se decidió que serán utilizados los fondos remanentes de este programa para darle continuidad hasta el 31 de mayo. "Con un saldo que hay pendiente de la disponibilidad que había para estos jornales solidarios, el saldo surge de los jornales que, al reliquidarlos, algunos van renunciando antes entonces ahí queda un saldo disponible", explicó a Montevideo Portal el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López.

No obstante, explicó que este monto "no llega a cubrir" todo el período de extensión, por lo que "lo que haga falta, cada gobierno departamental se hará cargo de los jornaleros activos que tiene su departamento de la diferencia que no cubra el fondo hasta llegar al 31 de mayo", sostuvo.

"Si un gobierno departamental entiende que no tiene los recursos o la disponibilidad presupuestal, etc., se suspenderá cuando el Fondo Covid se haya agotado", señaló, ya que el dinero se extrae de este instrumento.

El monto exacto aún no está determinado, sino que se sabrá el 1.º de abril, un día después de la fecha original de cierre del programa. "Nuestras proyecciones indican que el Fondo Covid daría para un mes y algo más", apuntó López, que cubrirá a los 11.000 jornaleros activos —aproximadamente— al día de hoy.

Finalmente, en la jornada el Congreso de Intendentes dictaminó que se continuarán realizando gestiones “para implementar un nuevo Plan de Oportunidad Laboral, destinado a los sectores de más difícil inserción”. Esta iniciativa se ajustará a la realidad actual “en términos de recuperación del empleo y desarrollo económico” y mantendrá el énfasis “en la atención a las poblaciones más vulnerables”, de acuerdo con el texto.

"Estamos dialogando para hacer una nueva edición en otra coyuntura más asociada al invierno pero en una edición nueva", sostuvo su presidente.