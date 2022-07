Congreso PS: presencia de denunciado por violencia política y el relato de la denunciante

Política

La exsecretaria de Organización de la Juventud Socialista (JSU), Circe Rosano, hizo una publicación el pasado fin de semana en referencia a una denuncia por violencia política basada en género que hizo hace dos años y medio ante la Comisión de Violencia de Género del Partido Socialista (PS).

La publicación en redes sociales se dio en el marco del 50° Congreso y Rosano expresó: “Hoy decidí romper el silencio y hacer una descarga porque ya no aguanto más, hace más de dos años me vengo callando porque soy parte de un partido que se rige por protocolos y reglamentos y siempre elegí respetarlos, pero ese partido al que respeto y al que le dediqué tantos años de mi vida, no me está dando respuestas ante situaciones muy graves que me hicieron vivir cuando era secretaria de organización y miembro de Comité Central, y esto lo digo porque no es menor”.

“Hace 2 años y medio presenté una denuncia por violencia política basada en género, dado que siendo yo encargada de la secretaria de organización de la JSU, y estando en lugares de representación dentro del partido viví junto a otras compañeras, también ellas en cargos importantes dentro de la organización, una violencia simbólica, verbal y psicológica sistemática por parte de un varón. Una violencia que buscaba permanentemente desacreditarme en mi rol, que terminó agotándome física y mentalmente. Eso es violencia política basada en género”, relató Rosano.

“Fue necesario que yo llegara al punto de renunciar a mi cargo en el Comité Central del Partido Socialista y manifestar que tenía intenciones de desafiliarme, luego de un año de licencia, dado que no sentía que el partido me diera las garantías de que pudiese militar de forma segura y libre de violencia para que me llamaran a poder contar mi versión por primera vez. Dos anos! Luego de eso, y habiendo aceptado las disculpas de quienes se contactaron, no se volvieron a contactar conmigo. Hoy me enteré de que la persona denunciada estaba como delegado en el Congreso del PS mientras yo sigo esperando una respuesta. Me siento indignada, me siento triste y por eso decidí hacerlo público, estoy harta de que se vulneren mis derechos con un silencio que me resulta desolador”, agregó.

En diálogo con Montevideo Portal, Rosano sostuvo que le parecía “necesario” decir que ella fue quien hizo la denuncia, tras la participación del denunciado en el Congreso del PS. “Quería dejar en claro que yo había hecho la denuncia”, comentó.

“El partido tiene un protocolo confidencial, por eso esto no se ha hecho público, pero hice el descargo ya que me llegó la información de que se estuvo hablando del tema en el congreso”, aseguró. En ese sentido, señaló que aún no se han comunicado con ella desde el partido.

Según informó este martes el diario El Observador, Lucas Gargallo es el dirigente denunciado. "Participé (del congreso) en tanto y en cuanto soy militante completamente habilitado para ese momento. Confío plenamente en los mecanismos que tiene este partido y no estoy en la dinámica de andarle comentando a la prensa estas cosas", dijo Gargallo a El Observador.

Gargallo señaló que ya presentó sus descargos contra el último dictamen de la comisión de violencia política y dijo que hay "mucho que se ha tergiversado". “El PS es pionero en el tratamiento de estos casos", comentó el dirigente y expresó que se mantuvo alejado de la militancia para "no hacerle daño al partido".

La titular de la Secretaría de Género y Diversidades del PS, Daniela Brandon, afirmó a El Observador que la comisión de violencia política basada en género terminó sus actuaciones y que el próximo Comité Central se encargará de tratar el caso. La dirigente comentó que "el protocolo del PS tiene una falla desde hace unos cuántos años, y es que no prevé medidas preventivas" durante el proceso.